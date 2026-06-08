Después de la muerte de Steve Jobs y durante casi quince años, Apple tuvo una sola cara visible: Tim Cook. El ejecutivo que heredó la empresa del legendario Jobs no solo sobrevivió a las comparaciones con el fundador, terminó escribiendo uno de los capítulos más exitosos en la historia cde la empresa. Ahora, mientras se prepara para convertirse en presidente ejecutivo del consejo de administración, entrega las riendas a John Ternus, un ingeniero discreto y poco conocido, pero considerado desde hace años el heredero natural.
La nueva era de Apple: Así es el pase de estafeta de Tim Cook a John Ternus al frente del gigante de la tecnología
Tim Cook, el hombre que hizo crecer a Apple más allá de Steve Jobs
Timothy Donald Cook nació el 1 de noviembre de 1960 en Robertsdale, Alabama. Hijo de Donald Cook, trabajador de un astillero, y Geraldine Cook, empleada de una farmacia, estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Auburn y obtuvo un MBA en la Universidad de Duke. Antes de llegar a Apple trabajó durante doce años en IBM y más tarde ocupó puestos directivos en Intelligent Electronics y Compaq.
En 1998, Steve Jobs lo convenció de abandonar Compaq para unirse a Apple, que salía de una profunda crisis financiera. Cook se hizo cargo de las operaciones y transformó radicalmente la cadena de suministro, reduciendo costos y haciendo más eficiente la producción. Su trabajo, poco visible para el público, fue fundamental para que Apple iniciara su crecimiento.
En agosto de 2011, debilitado por el cáncer neuroendocrino de páncreas que padecía desde hacía años, Steve Jobs anunció su renuncia como director ejecutivo y recomendó personalmente a Tim Cook como sucesor. Apenas unas semanas después, el 5 de octubre de 2011, Jobs murió a los 56 años en Palo Alto, California. Su fallecimiento provocó homenajes en todo el mundo y dejó una pregunta que parecía imposible de responder: ¿podría Apple sobrevivir sin el hombre que había reinventado las computadoras, la música y los teléfonos inteligentes?
Muchos dudaron de que Cook estuviera a la altura, pero el nuevo CEO nunca intentó imitar a Jobs e hizo crecer la empresa con su propio estilo.
El crecimiento de Apple con Tim Cook
Cuando Tim Cook asumió el mando, Apple valía alrededor de 350 mil millones de dólares. Durante su gestión, la empresa superó los cuatro billones de dólares de capitalización bursátil y se consolidó como una de las compañías más rentables del planeta.
Bajo su liderazgo crecieron o nacieron algunos de los productos y servicios más exitosos de la compañía: Apple Watch, AirPods, Apple Silicon, Apple Music, Apple TV+, Apple Pay y Vision Pro. Además, la división de servicios se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos.
A diferencia de Jobs, Cook no fue un gran showman ni un diseñador obsesivo, fue un estratega. Durante su gestión, Apple duplicó ingresos, fortaleció su presencia global y recompensó a los accionistas con un crecimiento histórico.
La vida personal de Tim Cook
Tim Cook siempre mantuvo un perfil discreto. Inicia su día antes de las cuatro de la mañana, practica senderismo y hace ejercicio regularmente y es conocido por responder personalmente algunos correos electrónicos enviados por usuarios.
En 2014, hizo historia al declararse públicamente gay, convirtiéndose en el primer director ejecutivo abiertamente homosexual de una empresa del Fortune 500. También anunció su intención de destinar gran parte de su fortuna a obras filantrópicas.
Aunque algunos críticos consideran que Apple perdió parte del carácter revolucionario que tenía bajo Steve Jobs, incluso sus detractores reconocen que Cook logró algo extraordinario: convertir una empresa admirada en un imperio.
El nuevo CEO: John Ternus, el ingeniero que creció dentro de Apple
Si Cook representa al gran administrador, John Ternus encarna la tradición de los ingenieros que construyeron los productos más emblemáticos de Apple.
Nacido en 1975, estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Pensilvania. Mientras cursaba sus estudios universitarios formó parte del equipo de natación y desarrolló como proyecto de graduación un brazo mecánico destinado a ayudar a personas con cuadriplejia.
Ingresó a Apple en 2001, cuando el iPod comenzaba a cambiar la industria musical y faltaban años para la llegada del iPhone. Desde entonces, prácticamente toda su carrera profesional se desarrolló dentro de Cupertino.
Durante más de veinticinco años, Ternus participó en el desarrollo de algunos de los dispositivos más exitosos de la compañía: iPhone, iPad, Mac, AirPods, Apple Watch y Vision Pro.
En 2021 fue nombrado vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware, uno de los puestos más importantes dentro de Apple. Su trabajo consistió en supervisar los equipos responsables del diseño y desarrollo de los principales productos de la empresa.
Quienes han trabajado con él destacan un estilo muy distinto al de Steve Jobs: más colaborativo, menos temperamental y profundamente enfocado en la ingeniería.
Desde hace varios años, analistas y medios especializados como Bloomberg y Financial Times lo consideraban el candidato más fuerte para suceder a Tim Cook. Su experiencia, su conocimiento del hardware y la confianza que se ganó dentro de Apple terminaron por convertirlo en la opción natural.
A diferencia de otros líderes tecnológicos, John Ternus ha evitado el protagonismo. Con pocas entrevistas y escasa presencia pública, su reputación se construyó dentro de los laboratorios de Apple y no en los escenarios.
La llegada de John Ternus a Apple
John Ternus asumirá como CEO en septiembre de 2026 con una empresa que genera cientos de miles de millones de dólares al año, pero que enfrenta retos enormes: La carrera por la inteligencia artificial, la competencia con OpenAI, Google y Meta, la presión regulatoria sobre la App Store y la necesidad de lanzar una nueva categoría de producto capaz de sorprender al mercado.
Muchos dentro de Silicon Valley ven en él un posible regreso a una Apple más centrada en la ingeniería y la innovación, una filosofía que recuerda a los años dorados de Steve Jobs.
Tim Cook recibió una empresa marcada por la muerte de un fundador irrepetible y la convirtió en la compañía más valiosa del planeta. John Ternus recibe un gigante consolidado, pero con una responsabilidad igualmente compleja: demostrar que Apple todavía puede inventar el futuro.