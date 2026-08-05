Un mes después de protagonizar una de las bodas más comentadas del año, Taylor Swift y Travis Kelce han cambiado el glamour de los grandes eventos por una rutina mucho más tranquila. La cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs disfrutan de esta nueva etapa como matrimonio lejos de los reflectores, compartiendo tiempo en casa, cocinando juntos y planeando el futuro.
La vida de casada de Taylor Swift: Entre cocina italiana, golf y nuevas canciones
Taylor Swift disfruta de su vida de casada con Travis Kelce
De acuerdo con una fuente citada por el Daily Mail, la intérprete de “Blank space” no podría estar más feliz con esta nueva faceta: "Taylor dijo que era más feliz que nunca ahora que es la señora Kelce y que su vida de casada ha sido una dicha hasta ahora", aseguró el informante. "Es una esposa plena que se enfoca en las cosas simples de la vida", agregó.
Entre esas pequeñas rutinas que hoy forman parte de su día a día destacan las cenas caseras, la repostería y el gusto por la cocina italiana. Según la misma fuente, Taylor Swift se ha convertido en toda una aficionada a preparar comida para su esposo.
"Ella ha estado cocinando la cena y horneando pan para su nuevo esposo, se ha convertido en toda una chef y está probando muchos platos italianos, aprendiendo algo de italiano al mismo tiempo y bebiendo vino blanco", reveló.
La pareja también comparte su hogar con Meredith Grey, Olivia Benson y Benjamin Button, los tres gatos de la cantante, además del samoyedo blanco de Travis. La convivencia entre las mascotas ha sido tan buena que, según el informante, el perro fue aceptado por los gatos desde que era un cachorro.
Además de disfrutar de una vida hogareña, Taylor Swift y Travis Kelce han hecho del ejercicio otra de sus actividades favoritas. Caminatas, natación y entrenamiento con pesas forman parte de su rutina, mientras que el ala cerrada de los Chiefs también ha comenzado a enseñarle golf a la cantante.
Desde que Travis se incorporó al entrenamiento de los Kansas City, ambos han trabajado para convertir la residencia del deportista en un espacio compartido: "No quieren que parezca la casa de Travis en la que Taylor se mudó. Quieren un lugar que sea de los dos desde el primer día", explicó otra fuente. Los planes de la pareja también contemplan buscar una nueva propiedad en Montecito, California, aunque la cantante conservaría su residencia en Tribeca, Nueva York.
Taylor Swift encuentra inspiración en su nueva era de casada
La tranquilidad que vive junto a Travis Kelce también estaría influyendo en su proceso creativo de Taylor Swift . De acuerdo con el Daily Mail, la artista ya trabaja en nuevas canciones para su próximo álbum y una futura gira, inspirada por el momento personal que atraviesa.
La fuente asegura que la cantante "está muy inspirada gracias a su marido" y que varias de sus nuevas composiciones son canciones de amor, en las que incluso intercambia ideas con las hermanas Este, Danielle y Alana Haim, integrantes del grupo HAIM.
En el plano más personal, Swift también habría confesado cuánto disfruta asumir su nueva vida como mujer casada.
"Le encanta llamar a Travis 'mi marido' o 'mi esposo'. Dijo que es mucho mejor que decir 'novio' o 'prometido'. Se derrite cuando Travis la presenta como 'mi esposa'", compartió el informante.
Taylor Swift y Travis Kelce s casaron el pasado 3 de julio en una ceremonia privada celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York a la que asistieron alrededor de mil invitados. Días después realizaron su primera aparición pública como esposos durante la boda de JuJu Smith-Schuster, compañero del jugador en los Chiefs, tras disfrutar de su luna de miel en Montana.