La vida de casada de Taylor Swift: Entre cocina italiana, golf y nuevas canciones

Taylor Swift disfruta de su vida de casada con Travis Kelce

De acuerdo con una fuente citada por el Daily Mail, la intérprete de “Blank space” no podría estar más feliz con esta nueva faceta: "Taylor dijo que era más feliz que nunca ahora que es la señora Kelce y que su vida de casada ha sido una dicha hasta ahora", aseguró el informante. "Es una esposa plena que se enfoca en las cosas simples de la vida", agregó.

Taylor Swift y Travis Kelce (Instagram)

Entre esas pequeñas rutinas que hoy forman parte de su día a día destacan las cenas caseras, la repostería y el gusto por la cocina italiana. Según la misma fuente, Taylor Swift se ha convertido en toda una aficionada a preparar comida para su esposo.

"Ella ha estado cocinando la cena y horneando pan para su nuevo esposo, se ha convertido en toda una chef y está probando muchos platos italianos, aprendiendo algo de italiano al mismo tiempo y bebiendo vino blanco", reveló.

La pareja también comparte su hogar con Meredith Grey, Olivia Benson y Benjamin Button, los tres gatos de la cantante, además del samoyedo blanco de Travis. La convivencia entre las mascotas ha sido tan buena que, según el informante, el perro fue aceptado por los gatos desde que era un cachorro.

Taylor Swift y Travis Kelce (Instagram)

Además de disfrutar de una vida hogareña, Taylor Swift y Travis Kelce han hecho del ejercicio otra de sus actividades favoritas. Caminatas, natación y entrenamiento con pesas forman parte de su rutina, mientras que el ala cerrada de los Chiefs también ha comenzado a enseñarle golf a la cantante.

Desde que Travis se incorporó al entrenamiento de los Kansas City, ambos han trabajado para convertir la residencia del deportista en un espacio compartido: "No quieren que parezca la casa de Travis en la que Taylor se mudó. Quieren un lugar que sea de los dos desde el primer día", explicó otra fuente. Los planes de la pareja también contemplan buscar una nueva propiedad en Montecito, California, aunque la cantante conservaría su residencia en Tribeca, Nueva York.