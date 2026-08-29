De 'Heartstopper' a James Bond: Jack Barton el actor 'desconocido' favorito para ser el nuevo 007

¿Quién es Jack Barton, el inesperado actor favorito para ser James Bond?

Aunque Amazon MGM Studios todavía no ha confirmado quién será el sucesor de Daniel Craig, reportes de Page Six señalan que Barton se encuentra entre los principales candidatos e incluso sería el favorito para quedarse con el papel. La decisión podría comenzar a definirse durante las pruebas de pantalla previstas para los próximos días.

Jack Barton es el nuevo favorito para interpretar a James Bond. (Instagram/Jack Barton)

Jack Barton no tiene todavía el reconocimiento internacional de Jacob Elordi, Paul Mescal, Callum Turner o Harris Dickinson, nombres que llevan meses vinculados con el personaje. Sin embargo, precisamente su perfil discreto podría jugar a su favor.

El actor británico, de 31 años, se formó en la Oxford School of Drama y comenzó su carrera profesional en 2020. Entre sus trabajos se encuentran participaciones en Heartstopper, SAS: Rogue Heroes y Poor Things, aunque hasta ahora ninguno de esos papeles lo ha convertido en una estrella global.

Su posible elección encajaría además con una idea que ha acompañado al proceso de casting desde el comienzo: encontrar un rostro relativamente nuevo que permita construir una nueva etapa de James Bond sin que el público llegue con una imagen demasiado definida del actor.

Jack Barton es el nuevo favorito para interpretar a James Bond. (Instagram/Jack Barton)

Por otra parte, otra pista es que la histórica directora de casting de la franquicia, Debbie McWilliams, ha defendido anteriormente la conveniencia de elegir a un intérprete que todavía no sea demasiado conocido, precisamente para mantener parte del misterio que rodea al personaje.