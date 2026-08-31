Carín León hará historia en el Sphere de Las Vegas: Promete ser un impresionante show

Carín León prepara su llegada al Sphere de Las Vegas

El montaje del espectáculo ya está en marcha. El productor Ricardo Pacheco “Kanuto” llegó a Las Vegas junto con parte del equipo encargado de convertir la arena en el escenario de los conciertos del intérprete sonorense.

La primera jornada comenzó con la descarga de seis tráileres, cuatro de ellos destinados al equipo de escenario y dos a iluminación. También se instaló el equipo necesario para crear el cuarto de PreViz, espacio desde el que comenzará la programación de iluminación.

Carín León (Getty Images)

En total, alrededor de 65 personas trabajan de manera simultánea en esta primera etapa. Durante los próximos días se concentrarán en la programación de audio, iluminación y video antes de comenzar con los ensayos.

El nivel de preparación responde a las características particulares de Sphere. Ricardo Pacheco explicó que la producción tuvo que diseñarse prácticamente desde cero para aprovechar las condiciones del recinto.

Uno de los principales retos está en el sonido. A diferencia de un concierto tradicional, el Sphere cuenta con un sistema inmersivo de Holoplot, integrado por aproximadamente 1,600 arreglos de bocinas distribuidos por todo el recinto.

Carín León (Getty Images )

“En audio estamos preparando todo específicamente para aprovechar el sistema de sonido de la esfera, que es un sistema que no tiene nada que ver con lo que se usa en un concierto normal. Es un sistema inmersivo de la marca Holoplot, formado por 1600 arreglos o grupos de bocinas distribuidos por todo el lugar”, explicó.

La preparación para utilizar este sistema comenzó hace aproximadamente siete meses e implicó la participación de un consultor externo, además de reuniones constantes con los responsables de audio de Sphere.