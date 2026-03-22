Carín León y Jelly Roll estrenan “Lighter”, himno del Mundial 2026

Carín León y Jelly Roll llevan al Mundial 2026 una canción con sello trinacional

A diferencia de otros himnos mundialistas centrados en la fiesta, los ritmos explosivos o la euforia de los estadios, “Lighter” opta por una narrativa más emotiva. Según explicó la FIFA, este lanzamiento marca el inicio del álbum oficial del Mundial 2026, un proyecto diseñado para reunir tanto voces consolidadas como emergentes de diversas regiones del mundo. El sencillo no solo actúa como una canción promocional, también como una declaración de cultura que acompañará al torneo.

La elección de Carín León tampoco pasa desapercibida. Con México como una de las sedes de la Copa del Mundo 2026, su presencia refuerza la representación musical del país dentro de una plataforma global. Por su parte, Jelly Roll aporta una sensibilidad muy reconocible dentro de la escena estadounidense, mientras que Cirkut, ganador del Grammy como Productor del Año No Clásico en 2026, suma el componente canadiense en una colaboración que replica la esencia de los tres anfitriones.

Antes del estreno, tanto los artistas como las cuentas vinculadas al torneo compartieron adelantos en redes sociales, lo que elevó la expectativa entre fans del futbol y de la música. Tras su salida, “Lighter” comenzó a circular en servicios de streaming y en publicaciones oficiales relacionadas con la FIFA World Cup 2026, consolidándose como una de las primeras piezas culturales fuertes del torneo.

