¿Se casa? Carín León revela la verdad sobre los rumores de boda con Meylin Zúñiga

En las últimas semanas, los rumores sobre una supuesta boda secreta entre Carín León y Meylin Zúñiga tomaron fuerza. Sin embargo, el cantante decidió poner fin a las especulaciones y explicó cuál es la situación actual de su relación.

Las versiones surgieron después de que Meylin sufriera una fractura en el tobillo debido al que elevador en el que viajaban al salir de la presentación del nuevo disco del cantante en la Ciudad de México se cayó un piso. En medio de la situación, Carín fue visto ayudándola e incluso cargándola, pero lo que más llamó la atención fue que, al referirse a ella ante algunos reporteros, utilizó la palabra “esposa”, desatando una ola de comentarios sobre un posible boda secreta.