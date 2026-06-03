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Espectáculos

¿Se casa? Carín León revela la verdad sobre los rumores de boda con Meylin Zúñiga

Tras semanas de especulaciones, Carín León habló sobre el futuro de su relación y compartió su particular visión sobre el matrimonio.
mié 03 junio 2026 01:05 PM
Carín León y Meylin Zúñiga
Carín León y Meylin Zúñiga (Getty Images)

En las últimas semanas, los rumores sobre una supuesta boda secreta entre Carín León y Meylin Zúñiga tomaron fuerza. Sin embargo, el cantante decidió poner fin a las especulaciones y explicó cuál es la situación actual de su relación.

Las versiones surgieron después de que Meylin sufriera una fractura en el tobillo debido al que elevador en el que viajaban al salir de la presentación del nuevo disco del cantante en la Ciudad de México se cayó un piso. En medio de la situación, Carín fue visto ayudándola e incluso cargándola, pero lo que más llamó la atención fue que, al referirse a ella ante algunos reporteros, utilizó la palabra “esposa”, desatando una ola de comentarios sobre un posible boda secreta.

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Carín León revela la verdad sobre los rumores de boda con Meylin Zúñiga

Durante una entrevista con el programa ¡Siéntese quien pueda!, una reportera le preguntó directamente a Carín León si él y Meylin se habían casado sin hacerlo público.

Carín León y Meylin Zúñiga
Carín León y Meylin Zúñiga (Getty Images)

Fiel a su estilo, el cantante comenzó jugando con la respuesta antes de aclarar la situación: “Sí… No, no, no sé, todavía no, se van a enterar de voladita cuando nos casemos, pero literalmente tenemos esa relación”, comentó.

Con esa declaración, el cantante dejó claro que no existe una boda por ahora, aunque reconoció que el vínculo que comparte con Meylin tiene la seriedad y el compromiso que él asocia con una relación de pareja consolidada.

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Clarín León comparte su visión sobre el matrimonio

Más allá de los rumores, el intérprete de “Primera cita” aprovechó para compartir su perspectiva sobre el matrimonio y los símbolos tradicionales que suelen acompañarlo.

Carín León y Meylin Zúñiga
Carín León y Meylin Zúñiga (Getty Images )

Según explicó, para él el compromiso emocional tiene mucho más peso que cualquier documento legal o ceremonia: “Los procedimientos, los papeles, los protocolos y toda esa madre, pues son... Es un mismo, creo que el sentimiento de corazón, el sentimiento de que uno está ahí”, señaló.

El artista insistió en que, independientemente de que exista o no un acta de matrimonio, Meylin ocupa un lugar fundamental en su vida: “Yo le doy ese lugar, haya papel o no haya papel ahorita y el día que haya también. Un papel no dice nada, un anillo no dice nada, una ceremonia no dice nada, una fiesta no dice nada”, aseguró.

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Clarín León no descarta llegar al altar

Aunque dejó claro que todavía no han dado ese importante paso, Carín León tampoco cerró la puerta a una futura boda.

Carín León y Meylin Zúñiga
Meylin Zúñiga y Carin León (Getty Images)

De hecho, prometió que cuando llegue ese momento no intentará ocultarlo y sus seguidores serán de los primeros en saberlo: “Creo que eso ya es más de pensar mío y en un futuro, claro, que si van a ser los primeros en enterarse”, añadió.

Por ahora, el cantante descartó los rumores de un enlace secreto, pero sus declaraciones dejan ver que atraviesa una etapa estable y feliz junto a Meylin Zúñiga, una relación que, según sus propias palabras, ya tiene el peso y la importancia de un compromiso de vida.

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Carín León

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