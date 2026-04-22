Gael García se molesta con un fan que lo grabó sin su consentimiento

¿Por qué Gael García se molestó con un fan?

A través de un video que se ha viralizado en redes sociales, se observa el momento en el que un seguidor de García Bernal, identificado como Issi Garza, se acercó a su mesa en un restaurante de la Ciudad de México, donde el actor se encontraba conversando con otras personas.

El hombre lo saludó mientras lo grababa, una acción que el actor notó de inmediato. “¿Por qué me estás grabando?”, dijo. El fan simplemente respondió: “Porque soy tu fan”.

Gael García marcó sus límites con el fan. (Getty Images)

Sin embargo, esto no le pareció adecuado García, quien aparentemente fue interrumpido en un momento privado. “Ah sí, pero a la próxima pregúntame antes”, le dijo con firmeza.

“Eres una figura pública, soy tu fan, he visto tus películas, solo te quería saludar”, insistió el hombre. El cineasta respondió de manera tranquila, reiterando su punto: “Te agradezco, pero a la próxima pregúntame”.

😠🎥 GAEL GARCÍA BERNAL ENCARA A FAN POR GRABARLO SIN PERMISO “A la próxima pregúntame antes”, dijo el actor al confrontar a una persona que lo grababa sin su consentimiento mientras comía en un restaurante. pic.twitter.com/k7LoHV3xlX — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) April 22, 2026

¿Qué dijo Issi Garza sobre su encuentro con Gael García?

A pesar de que la interacción entre Garza y García Bernal no terminó de mala forma, ya que incluso chocaron los puños. El creador de contenido, en una entrevista para un proyecto de YouTube criticó la actitud del cineasta, a quien llamó “especial” y “payaso”.

Según su versión de los hechos, Estrellato, un luchador mexicano, habría intentado acercarse antes para pedirle una foto, pero el actor se negó y “se portó muy grosero”. A partir de eso, Garza decidió acercarse para comprobarlo por sí mismo.

Issi Garza señala una mala actitud de Gael García. (Getty Images)

Las reacciones en redes estuvieron divididas, aunque una gran parte de los usuarios respaldó al actor, argumentando que, pese a su fama, tiene derecho a la privacidad, especialmente en espacios personales y sin ser grabado sin permiso. También destacaron la forma respetuosa en la que marcó sus límites.

Otros, en cambio, coincidieron con Garza y calificaron al protagonista de Amores Perros como prepotento por la forma en la que abordó la situación.