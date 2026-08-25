Dua Lipa habló por primera vez con detalle sobre su boda con Callum Turner y sobre la manera en que esta nueva etapa personal comienza a influir en su música. En la nueva edición de Vogue Italia, la cantante recordó su boda y explicó que ahora busca inspiración en una faceta del amor que durante años no había explorado.
Dua Lipa comparte detalles de su boda con Callum Turner: “Fue mágico”
Dua Lipa habla por primera vez de su boda con Callum Turner
Para la intérprete, el día de su boda estuvo marcado por momentos que quiso disfrutar plenamente junto al actor. “El día de la boda fue mágico”, aseguró.
Dua Lipa contó que recibió numerosos consejos antes de la celebración, aunque decidió quedarse únicamente con dos recomendaciones que, según explicó, le permitieron compartir realmente el momento con su ahora esposo.
“Recibimos muchos consejos, pero decidimos seguir solo dos de ellos: vivir el día como si fuéramos invitados nosotros mismos y buscarnos constantemente entre la multitud, sin perdernos nunca de vista el uno al otro. De esa manera, realmente tenemos muchos recuerdos juntos”, relató.
La pareja celebró primero una ceremonia civil el 31 de mayo de 2026 en el Old Marylebone Town Hall de Londres. Una semana después, el 6 de junio, realizaron una segunda celebración en la Villa Valguarnera, cerca de Palermo, Sicilia, donde reunieron a familiares y amigos.
Durante esa fiesta, Elton John interpretó “Your Song”, mientras Dua lució un vestido personalizado de Chanel Haute Couture diseñado por Matthieu Blazy.
Dua Lipa encuentra inspiración en el amor
Además de hablar de su boda, Dua Lipa explicó que su manera de entender el amor también ha cambiado con el paso de los años. La cantante reconoció que, cuando era más joven, encontraba buena parte de su inspiración en la búsqueda de una relación y en las emociones intensas que acompañaban al desamor.
“Cuando era más joven, encontraba mucha más inspiración en la búsqueda y el deseo del amor. El desamor es una emoción muy fuerte y ruidosa. Pero ahora quiero descubrir qué sucede cuando realmente encuentras el amor. Me interesan las complejidades de una relación, sus aspectos más tranquilos, las cosas pequeñas”, explicó.
Estas palabras también reflejan una nueva etapa en su proceso creativo. Después de construir buena parte de su repertorio alrededor de la búsqueda del amor, las rupturas y las relaciones, ahora la artista está interesada en contar qué ocurre cuando finalmente encuentra una relación estable.
Dua Lipa y Callum Turner se conocieron a principios de 2024 y ese mismo año comenzaron a surgir las primeras versiones sobre su romance. La pareja hizo pública su relación y posteriormente confirmó su compromiso en 2025.
Italia ocupa además un lugar especial en la historia de ambos. Tras la boda en Sicilia, la pareja disfrutó de una luna de miel que incluyó Sicilia, Roma y la Costa Amalfitana, mientras que Dua ha explicado anteriormente que relaciona Italia con una sensación de calma y bienestar.