Dua Lipa comparte detalles de su boda con Callum Turner: “Fue mágico”

Dua Lipa habla por primera vez de su boda con Callum Turner

Para la intérprete, el día de su boda estuvo marcado por momentos que quiso disfrutar plenamente junto al actor. “El día de la boda fue mágico”, aseguró.

Dua Lipa y Callum Turner (Instagram)

Dua Lipa contó que recibió numerosos consejos antes de la celebración, aunque decidió quedarse únicamente con dos recomendaciones que, según explicó, le permitieron compartir realmente el momento con su ahora esposo.

“Recibimos muchos consejos, pero decidimos seguir solo dos de ellos: vivir el día como si fuéramos invitados nosotros mismos y buscarnos constantemente entre la multitud, sin perdernos nunca de vista el uno al otro. De esa manera, realmente tenemos muchos recuerdos juntos”, relató.

Dua Lipa y Callum Turner (Instagram)

La pareja celebró primero una ceremonia civil el 31 de mayo de 2026 en el Old Marylebone Town Hall de Londres. Una semana después, el 6 de junio, realizaron una segunda celebración en la Villa Valguarnera, cerca de Palermo, Sicilia, donde reunieron a familiares y amigos.

Durante esa fiesta, Elton John interpretó “Your Song”, mientras Dua lució un vestido personalizado de Chanel Haute Couture diseñado por Matthieu Blazy.