Cristian Castro cumple 30 años después la promesa que le hizo a Verónica Castro

La promesa que Cristian Castro le hizo a su mamá en 1996

El cantante, dejó sus estudios durante su juventud para concentrarse en su carrera musical, terminó la preparatoria a los 51 años y recibió su diploma el pasado 12 de agosto durante una ceremonia de graduación de PrepaW, después de cursar el bachillerato a distancia durante dos años y medio.

Pero Cristian no parece dispuesto a detenerse ahí. Después de cerrar este capítulo, ya tiene en mente su siguiente objetivo: estudiar una carrera universitaria.

Para entender por qué esta graduación tiene un significado especial para el cantante hay que regresar a 1996.

Cristian Castro (Alfonso Manzano)

Cristian tenía entonces 21 años y ya comenzaba a consolidarse como uno de los cantantes mexicanos más populares. Durante una emisión de La Tocada, programa que conducía Verónica Castro, madre e hijo hablaron sobre los estudios que él había dejado pendientes.

Cristian explicó que había sido buen estudiante durante los primeros años de preparatoria, pero que la música comenzó a ocupar cada vez más espacio en su vida.



“Por la escuela, ma”, explicó entonces cuando su madre le preguntó por qué había dejado los estudios. Verónica fue contundente: le confesó que nunca había querido que abandonara la escuela y que todavía pensaba que debía terminarla.

Fue entonces cuando Cristian hizo una promesa que quedó registrada en televisión: “Voy a regresar a la escuela”.

Verónica incluso le advirtió que lo estaba diciendo frente a todo el público y que tendría que cumplirlo. El cantante no se echó para atrás y respondió que quería que todos escucharan su compromiso. Tres décadas después, finalmente pudo decir que cumplió su palabra.