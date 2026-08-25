Hay promesas que sobreviven al paso del tiempo. Cristian Castro acaba de cumplir una que hizo hace 30 años frente a su mamá, Verónica Castro , y ante las cámaras de televisión: volver a estudiar.
Cristian Castro cumple 30 años después la promesa que le hizo a Verónica Castro
La promesa que Cristian Castro le hizo a su mamá en 1996
El cantante, dejó sus estudios durante su juventud para concentrarse en su carrera musical, terminó la preparatoria a los 51 años y recibió su diploma el pasado 12 de agosto durante una ceremonia de graduación de PrepaW, después de cursar el bachillerato a distancia durante dos años y medio.
Pero Cristian no parece dispuesto a detenerse ahí. Después de cerrar este capítulo, ya tiene en mente su siguiente objetivo: estudiar una carrera universitaria.
Para entender por qué esta graduación tiene un significado especial para el cantante hay que regresar a 1996.
Cristian tenía entonces 21 años y ya comenzaba a consolidarse como uno de los cantantes mexicanos más populares. Durante una emisión de La Tocada, programa que conducía Verónica Castro, madre e hijo hablaron sobre los estudios que él había dejado pendientes.
Cristian explicó que había sido buen estudiante durante los primeros años de preparatoria, pero que la música comenzó a ocupar cada vez más espacio en su vida.
“Por la escuela, ma”, explicó entonces cuando su madre le preguntó por qué había dejado los estudios. Verónica fue contundente: le confesó que nunca había querido que abandonara la escuela y que todavía pensaba que debía terminarla.
Fue entonces cuando Cristian hizo una promesa que quedó registrada en televisión: “Voy a regresar a la escuela”.
Verónica incluso le advirtió que lo estaba diciendo frente a todo el público y que tendría que cumplirlo. El cantante no se echó para atrás y respondió que quería que todos escucharan su compromiso. Tres décadas después, finalmente pudo decir que cumplió su palabra.
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El regreso a las aulas no fue inmediato. Cristian retomó sus estudios como adulto y cursó la preparatoria en PrepaW, un programa a distancia que completó en aproximadamente dos años y medio.
El 12 de agosto de 2026 recibió su certificado de bachillerato y fue reconocido como Graduado de Honor de la primera generación de la institución. Verónica Castro estuvo presente como madrina de la generación y compartió con orgullo el momento junto a su hijo.
Para Cristian, más que un trámite académico, se trataba de cerrar una deuda personal.
“Era un sueño pendiente. Me lo debía a mí mismo. Me ganó la música por un tiempo, pero quiero estudiar más”, dijo después de conseguir su diploma.
La influencia de su madre también fue importante. Verónica estudió Relaciones Internacionales en la UNAM y terminó su carrera mientras desarrollaba su trayectoria artística y estaba embarazada de su primer hijo. Para Cristian, el ejemplo de su mamá fue una motivación para regresar a estudiar.