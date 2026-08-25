La muerte de Dolly Parton, ocurrida este 25 de agosto de 2026 a los 80 años, pone punto final a una de las carreras más importantes de la música country, pero también nos hace recordar un vínculo poco común entre dos generaciones de artistas.

Parton no solo acompañó a Miley durante distintas etapas de su carrera, también se convirtió en uno de sus referentes para entender la fama, la imagen pública y la libertad de cambiar como artista.

Dolly Parton sí era familiar (lejana) de Miley Cyrus

La historia familiar de Dolly Parton y Miley Cyrus comenzó en los años noventa. Billy Ray Cyrus y Parton ya eran amigos y colegas cuando nació Miley, y el cantante le pidió a Dolly que fuera su madrina.

Madrina, influencia artística y su pariente lejana: así fue el vínculo de Dolly Parton con Miley Cyrus (Kevin Winter/Getty Images for The Recording A)

En una entrevista con ABC News que retomó People, Parton recordó aquella conversación: “Cuando nació, [su papá] dijo: ‘Tú tienes que ser su madrina’, y yo dije: ‘Acepto’”. También explicó que nunca realizaron una gran ceremonia, pero que estaba orgullosa de Miley y la quería “como a una de las mías”.

Con el tiempo, la relación adquirió incluso un vínculo de sangre inesperado. En 2024, un análisis de Ancestry reveló que Parton y Cyrus eran parientas lejanas, pues ambas descienden de John Brickey, un antepasado nacido en Virginia en 1740, según dio a conocer People.

Parton reaccionó con sorpresa al descubrirlo y bromeó con que, por lo cercanas que eran, habría esperado que fueran parientes más próximos.