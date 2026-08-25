La relación entre Dolly Parton y Miley Cyrus comenzó mucho antes de que compartieran un escenario. Parton conoció a Miley cuando era una bebé, gracias a su amistad con Billy Ray Cyrus, y aceptó ser su madrina a petición del papá de la cantante. No hubo una ceremonia formal, pero sí una relación que con los años adquirió una dimensión familiar y artística.
Dolly Parton: la madrina y mayor influencia artística de Miley Cyrus también era su pariente lejana
La muerte de Dolly Parton, ocurrida este 25 de agosto de 2026 a los 80 años, pone punto final a una de las carreras más importantes de la música country, pero también nos hace recordar un vínculo poco común entre dos generaciones de artistas.
Parton no solo acompañó a Miley durante distintas etapas de su carrera, también se convirtió en uno de sus referentes para entender la fama, la imagen pública y la libertad de cambiar como artista.
Dolly Parton sí era familiar (lejana) de Miley Cyrus
La historia familiar de Dolly Parton y Miley Cyrus comenzó en los años noventa. Billy Ray Cyrus y Parton ya eran amigos y colegas cuando nació Miley, y el cantante le pidió a Dolly que fuera su madrina.
En una entrevista con ABC News que retomó People, Parton recordó aquella conversación: “Cuando nació, [su papá] dijo: ‘Tú tienes que ser su madrina’, y yo dije: ‘Acepto’”. También explicó que nunca realizaron una gran ceremonia, pero que estaba orgullosa de Miley y la quería “como a una de las mías”.
Con el tiempo, la relación adquirió incluso un vínculo de sangre inesperado. En 2024, un análisis de Ancestry reveló que Parton y Cyrus eran parientas lejanas, pues ambas descienden de John Brickey, un antepasado nacido en Virginia en 1740, según dio a conocer People.
Parton reaccionó con sorpresa al descubrirlo y bromeó con que, por lo cercanas que eran, habría esperado que fueran parientes más próximos.
La aparición de Dolly Parton en 'Hannah Montana'
El vínculo que las unía quedó claro desde los primeros años de carrera de Miley, ya que Dolly Parton apareció en la serie Hannah Montana.
En 2006 interpretó a Aunt Dolly, la tía del personaje de Miley Stewart, en el episodio “Good Golly, Miss Dolly”.
Parton interpretaba en la ficción una versión de la madrina que ya era en la vida real y apareció en el programa en distintas ocasiones, entre ellas el episodio “I Will Always Loathe You”, título que hacía referencia a su clásico “I Will Always Love You”.
En esa historia, Miley incluso aparece caracterizada como Dolly, con una peluca rubia inspirada en la imagen de su madrina.
Años después, Miley reconoció que la relación entre Hannah Montana y Dolly Parton tenía más profundidad de la que parecía.
En 2024 explicó que durante los primeros años de Hannah Montana no distinguía del todo dónde terminaba Miley y dónde comenzaba Hannah. Según sus propias palabras, “partes de mí son ese personaje, incluida una parte de mi relación con Dolly”.
Miley Cyrus aprendió de Dolly Parton a manejar la fama
Dolly Parton fue para Miley Cyrus un modelo a seguir en el complicado mundo de la industria del entretenimiento.
En 2013, Miley definió a su madrina como su “modelo a seguir” y dijo que era “una leyenda y diferente a cualquiera que hubiera visto”.
Cuatro años después, en una entrevista con Cosmopolitan, explicó que una de las mejores cosas de tener a Parton como madrina era, en tono de broma, “tener acceso a su clóset”.
Pero también señaló algo mucho más importante, que era observar la manera en que Dolly trataba a otras personas.
“Ver la manera en que trata a las personas con amor y respeto siempre es un recordatorio para mí y para mi familia de lo que es importante. Nunca hay que dejar que el éxito cambie tu corazón”, dijo Miley, de acuerdo con la entrevista retomada por People.
Según lo señaló la misma Dolly en 2025 sobre su relación con Miley, prefería mostrarle con su propia conducta cómo manejar una carrera construida sobre la exposición pública.
“Le he dicho algunas cosas que creo que son valiosas y que ella utiliza, pero prefiero vivir como ejemplo”.
“Jolene”: la canción que se convirtió en un puente entre las dos
La canción que resume la relación musical entre Dolly Parton y Miley Cyrus es “Jolene”.
Miley cantó el clásico de su madrina desde muy joven y una de las actuaciones más recordadas ocurrió en 2010, cuando ambas interpretaron juntas la canción durante el especial Dolly Celebrates 25 Years of Dollywood.
Más tarde, Miley volvió a incluir “Jolene” en sus Backyard Sessions, confirmando que la canción ya formaba parte de su propio repertorio artístico.
En 2016 volvieron a compartir escenario en The Voice. Esta vez interpretaron “Jolene” junto con Pentatonix, que ese mismo año había grabado su propia versión del tema con Parton.
La canción también apareció en la celebración de Dolly Parton como Persona del Año de MusiCares en 2019.
Miley se sumó al homenaje y posteriormente volvió a cantar “Jolene” con su madrina durante la presentación de Parton en los Grammy de ese mismo año.
“Rainbowland”, la canción que unió a Miley Cyrus y Dolly Parton en el estudio de grabación
En 2017, Parton dejó de ser únicamente una presencia familiar para convertirse en invitada de un álbum de Miley.
La cantante incluyó a su madrina en “Rainbowland”, tema de Younger Now. Parton aportó sus voces de acompañamiento y la canción comenzó con un mensaje de voz que había enviado a Miley.
La colaboración volvió a mostrar que su relación podía trasladarse con naturalidad de la familia al trabajo musical.
Años después, Parton participó en una nueva versión de “Wrecking Ball” y en 2022 acompañó a Miley como copresentadora de Miley's New Year's Eve Party, el especial de NBC con el que Cyrus recibió 2023.
El consejo de Dolly que llevó a Miley hasta los Grammy
Uno de los ejemplos más claros de la influencia de Dolly Parton sobre Miley Cyrus llegó en 2024.
Miley contó a David Letterman que había tenido una conversación difícil con Dolly antes de decidir si actuaría en los Grammy.
Parton no le aconsejó esconderse ni convertirse en otra persona. Le pidió exactamente lo contrario: que se mostrara por completo.
“Por supuesto que vas a hacer los Grammy, y no solo vas a presentarte, vas a lucirte”, recordó Miley que le dijo su madrina. También le insistió en que no olvidara el cabello, el maquillaje y todo lo que rodeaba la presentación porque “es una armadura para nosotras”.
Pero la frase que mejor resume su relación llegó después: “Tú sé tú, y yo seré yo, y juntas seremos nosotras”.
Miley explicó que Dolly no estaba tratando de convertirla en una copia de ella. La estaba animando a ser Miley Cyrus. Ese consejo cobró especial relevancia cuando Cyrus subió al escenario de los Grammy para interpretar “Flowers”, la noche en tuvo sus primeras dos victorias en los premios.
Dolly Parton impulsó la creatividad de Miley Cyrus
La "mano" de Dolly Parton siguió presente en la carrera de Miley Cyrus incluso en sus proyectos más recientes.
En 2025, Miley contó que una conversación navideña con Dolly terminó provocando la creación de dos canciones de Something Beautiful.
Parton le preguntó si tenía algún éxito nuevo. Miley respondió que sí y mencionó “More to Lose”, aunque todavía no había escrito la canción.
Cuando Dolly volvió a preguntarle si tenía otra, Cyrus improvisó otro título: “Every Girl You've Ever Loved”. La presión que sintió en aquel momento terminó llevándola al estudio para escribir ambas canciones.
“Ella siempre está intentando cosas nuevas. Algunas funcionan muy bien, otras no, pero ha aprendido mucho. Si no tienes el valor de intentarlo, nunca sabrás”, dijo Dolly sobre los procesos creativos de Miley.