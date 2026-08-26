La familia de Dolly Parton dio a conocer nuevos detalles sobre la muerte de la legendaria cantante de country, ocurrida el martes a los 80 años. De acuerdo con un comunicado enviado por sus representantes, la artista falleció después de enfrentar una “breve lucha contra el cáncer”.
Revelan la causa de muerte de Dolly Parton y dónde descansarán sus restos
Revelan la causa de muerte de Dolly Parton
Aunque se confirmó que el cáncer fue la causa de su muerte, no se ha revelado qué tipo de cáncer padecía ni cuándo recibió el diagnóstico. Dolly Parton murió en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram, en Nashville, Tennessee, donde había ingresado cuatro días antes, y estuvo acompañada por sus seres queridos.
La noticia llega después de que, en los últimos meses, la cantante hablara públicamente sobre algunos problemas de salud que estaba enfrentando. Días antes de su fallecimiento, la cantante reconoció que atravesaba una etapa complicada, aunque aseguró que continuaba trabajando y tenía proyectos que quería concretar.
“Como he compartido en mensajes de video a lo largo del último año, estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no les presté atención cuando cuidaba a [mi esposo] Carl”, dijo Parton a la revista People en una de sus últimas entrevistas.
La artista también recordó que anteriormente había enfrentado otros problemas médicos y explicó que su salud se había convertido en un tema cada vez más presente en su vida.
“Pero creo que, como vivimos en un mundo 24/7 con redes sociales, todo se magnifica de maneras que no ocurrían hace años. Solía bromear diciendo que era la reina de los tabloides, ¡pero ahora supongo que puedo decir que soy la reina de la IA en las redes sociales!”, comentó.
A pesar de sus dificultades, Parton mantenía una actitud optimista y aseguraba que todavía tenía planes profesionales.: “Hablando en serio, aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando! Ya me conocen, como he dicho muchas veces, me he obsesionado con mis sueños y aún tengo muchas cosas que quiero lograr, así que voy a seguir trabajando todo el tiempo que pueda para verlas hacerse realidad”, agregó.
De acuerdo con información de People, antes de su muerte la cantante también enfrentaba problemas renales y autoinmunes, aunque sus representantes no han precisado si estas condiciones estuvieron relacionadas con el cáncer que finalmente provocó su fallecimiento.
Dolly Parton será sepulata junto a su esposo, Carl Dean
Tras darse a conocer la causa de su muerte, también trascendieron detalles sobre el destino final de sus restos. Dolly Parton será sepultada junto a su esposo, Carl Dean, en el Woodlawn Memorial Park and Mausoleum de Nashville, Tennessee.
Según explicó su sobrino Bryan Seaver, quien también fue su jefe de seguridad durante más de dos décadas, la ceremonia será privada y contará únicamente con familiares cercanos.
Seaver también reveló algunos detalles sobre la despedida de la cantante como que será sepultada con sus característicos tacones altos y un cómodo vestido de algodón, una elección que refleja el estilo que la acompañó durante décadas.
De esta manera, la cantante descansará junto al hombre con quien compartió casi seis décadas de matrimonio. Carl Dean murió en marzo de 2025, después de haber mantenido una vida alejada de los reflectores pese a la enorme fama de su esposa.
En aquel momento, Parton anunció su muerte en Instagram, escribiendo: “Carl y yo pasamos muchos años maravillosos juntos. Las palabras no pueden expresar el amor que compartimos durante más de 60 años”.
La muerte de Parton pone fin a una carrera de más de seis décadas, marcada por éxitos como “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You”, además de una faceta filantrópica que se convirtió en una parte fundamental de su legado.