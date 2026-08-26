Revelan la causa de muerte de Dolly Parton y dónde descansarán sus restos

Revelan la causa de muerte de Dolly Parton

Aunque se confirmó que el cáncer fue la causa de su muerte, no se ha revelado qué tipo de cáncer padecía ni cuándo recibió el diagnóstico. Dolly Parton murió en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram, en Nashville, Tennessee, donde había ingresado cuatro días antes, y estuvo acompañada por sus seres queridos.

Dolly Parton (Getty Images )

La noticia llega después de que, en los últimos meses, la cantante hablara públicamente sobre algunos problemas de salud que estaba enfrentando. Días antes de su fallecimiento, la cantante reconoció que atravesaba una etapa complicada, aunque aseguró que continuaba trabajando y tenía proyectos que quería concretar.

“Como he compartido en mensajes de video a lo largo del último año, estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no les presté atención cuando cuidaba a [mi esposo] Carl”, dijo Parton a la revista People en una de sus últimas entrevistas.

La artista también recordó que anteriormente había enfrentado otros problemas médicos y explicó que su salud se había convertido en un tema cada vez más presente en su vida.

Dolly Parton (Getty Images )

“Pero creo que, como vivimos en un mundo 24/7 con redes sociales, todo se magnifica de maneras que no ocurrían hace años. Solía bromear diciendo que era la reina de los tabloides, ¡pero ahora supongo que puedo decir que soy la reina de la IA en las redes sociales!”, comentó.

A pesar de sus dificultades, Parton mantenía una actitud optimista y aseguraba que todavía tenía planes profesionales.: “Hablando en serio, aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando! Ya me conocen, como he dicho muchas veces, me he obsesionado con mis sueños y aún tengo muchas cosas que quiero lograr, así que voy a seguir trabajando todo el tiempo que pueda para verlas hacerse realidad”, agregó.

De acuerdo con información de People, antes de su muerte la cantante también enfrentaba problemas renales y autoinmunes, aunque sus representantes no han precisado si estas condiciones estuvieron relacionadas con el cáncer que finalmente provocó su fallecimiento.