DEA se suma a la investigación por la muerte de Hayden Panettiere

El Departamento de Policía de Greenville informó previamente que sus agentes y los servicios de emergencia acudieron a una residencia alrededor de la 1:50 p. m., después de recibir un reporte sobre una mujer inconsciente.

Hayden Panettiere (Getty Images)

Los paramédicos comenzaron a atender a Hayden Panettiere en el lugar, pero finalmente fue declarada muerta. De acuerdo con las autoridades, la investigación inicial “no había indicado ningún indicio de delito ni circunstancias sospechosas”.

El audio de la llamada de emergencia mencionaba una posible “sobredosis” y un “paro cardíaco” durante la emergencia, aunque estos datos no constituyen una determinación oficial sobre la causa de muerte.

De acuerdo con un informe policial, Brian Hickerson, novio intermitente de Panettiere, y su hermano Zach se encontraban en la residencia cuando la actriz sufrió el paro cardíaco.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 10: Hayden Panettiere attends The Hollywood Reporter Emmy Party on September 10, 2022 in Los Angeles, California. (Photo by Jon Kopaloff/Getty Images) (Getty Images)

El documento señala que Hickerson mostró a los agentes una bolsa con medicamentos que Panettiere había estado tomando. Las autoridades también contaban con grabaciones de vigilancia que mostraban a los tres entrando y saliendo de la vivienda.

Un día después de la muerte, una fuente informó que se encontró Narcan en el lugar. Se trata de un medicamento utilizado para revertir rápidamente los efectos de una sobredosis de opioides. A lo largo de los años, Panettiere había hablado públicamente sobre sus problemas de adicción.