La investigación por la muerte de Hayden Panettiere tomó un nuevo rumbo luego de que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) se incorporara al caso. La actriz, conocida por sus papeles en Heroes y Nashville, murió el domingo 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur, a los 36 años, pocos días antes de cumplir 37. Hasta ahora, las autoridades no han establecido una causa oficial de muerte.
DEA se suma a la investigación por la muerte de Hayden Panettiere
DEA se suma a la investigación por la muerte de Hayden Panettiere
El Departamento de Policía de Greenville informó previamente que sus agentes y los servicios de emergencia acudieron a una residencia alrededor de la 1:50 p. m., después de recibir un reporte sobre una mujer inconsciente.
Los paramédicos comenzaron a atender a Hayden Panettiere en el lugar, pero finalmente fue declarada muerta. De acuerdo con las autoridades, la investigación inicial “no había indicado ningún indicio de delito ni circunstancias sospechosas”.
El audio de la llamada de emergencia mencionaba una posible “sobredosis” y un “paro cardíaco” durante la emergencia, aunque estos datos no constituyen una determinación oficial sobre la causa de muerte.
De acuerdo con un informe policial, Brian Hickerson, novio intermitente de Panettiere, y su hermano Zach se encontraban en la residencia cuando la actriz sufrió el paro cardíaco.
El documento señala que Hickerson mostró a los agentes una bolsa con medicamentos que Panettiere había estado tomando. Las autoridades también contaban con grabaciones de vigilancia que mostraban a los tres entrando y saliendo de la vivienda.
Un día después de la muerte, una fuente informó que se encontró Narcan en el lugar. Se trata de un medicamento utilizado para revertir rápidamente los efectos de una sobredosis de opioides. A lo largo de los años, Panettiere había hablado públicamente sobre sus problemas de adicción.
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La presencia de Brian Hickerson en la casa también generó preocupación entre los familiares de la actriz. En declaraciones a NBC News, su madre, Lesley Vogel , se refirió a él como “una persona de su vida de la que hemos estado tratando de deshacernos desde hace bastante tiempo”.
“Hay muchos antecedentes de que Brian ha consentido a Hayden en muchas ocasiones, y por eso su padre y yo hemos estado preocupados por él durante mucho tiempo”, afirmó la actriz.
El 17 de agosto, la oficina del forense del condado de Greenville informó que la autopsia había concluido y que no se encontraron “signos de traumatismo que hubieran contribuido a la muerte”.
Sin embargo, el forense Mike Ellis aclaró que “la causa y la forma de la muerte siguen pendientes de una investigación más exhaustiva y de la realización de estudios adicionales”, por lo que el caso permanece abierto.
El informe forense también indica que los servicios de emergencia encontraron a Panettiere en “paro cardíaco” y comenzaron “medidas avanzadas de soporte vital cardíaco”.
El cuerpo de la actriz fue entregado a su familia la noche del martes, mientras las autoridades continúan con los estudios necesarios para determinar qué provocó su muerte.