Autopsia de Hayden Panettiere descarta signos de violencia; aún investigan la causa de muerte

¿Qué reveló la autopsia de Hayden Panettiere?

De acuerdo con la oficina del forense del condado de Greenville, Carolina del Sur, Panettiere fue encontrada en paro cardiaco cuando llegaron los servicios de emergencia. Los paramédicos realizaron maniobras de reanimación, pero no pudieron salvarla y fue declarada muerta a las 2:32 de la tarde.

La autopsia, realizada el lunes 17 de agosto, no encontró signos de traumatismo que hubieran contribuido a su muerte. Sin embargo, las autoridades aclararon que la causa y la manera de muerte permanecen pendientes de una investigación adicional y de otros estudios.

(Getty Images)

El principal dato confirmado hasta ahora es que no se encontraron lesiones físicas que expliquen el fallecimiento de la actriz.

Esto descarta, al menos con los elementos preliminares disponibles, que un traumatismo visible haya provocado su muerte. Las autoridades tampoco han señalado indicios de violencia o circunstancias sospechosas. La policía de Greenville informó que no se sospecha de un acto criminal.

El hallazgo de Panettiere se produjo después de una llamada al 911 desde el complejo de departamentos donde se encontraba temporalmente. La llamada hizo referencia a una mujer inconsciente y a un posible caso de sobredosis, aunque esa información no equivale a una conclusión forense. Precisamente por ello, los resultados toxicológicos serán fundamentales para determinar si alguna sustancia estuvo relacionada con su muerte.