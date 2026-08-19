La muerte de Hayden Panettiere continúa bajo investigación. La actriz, conocida por sus papeles en Heroes y Nashville, murió el pasado domingo 16 de agosto a los 36 años y los primeros resultados de la autopsia ya aportaron nuevos datos sobre lo ocurrido, aunque todavía no existe una causa oficial de muerte.
Autopsia de Hayden Panettiere descarta signos de violencia; aún investigan la causa de muerte
¿Qué reveló la autopsia de Hayden Panettiere?
De acuerdo con la oficina del forense del condado de Greenville, Carolina del Sur, Panettiere fue encontrada en paro cardiaco cuando llegaron los servicios de emergencia. Los paramédicos realizaron maniobras de reanimación, pero no pudieron salvarla y fue declarada muerta a las 2:32 de la tarde.
La autopsia, realizada el lunes 17 de agosto, no encontró signos de traumatismo que hubieran contribuido a su muerte. Sin embargo, las autoridades aclararon que la causa y la manera de muerte permanecen pendientes de una investigación adicional y de otros estudios.
El principal dato confirmado hasta ahora es que no se encontraron lesiones físicas que expliquen el fallecimiento de la actriz.
Esto descarta, al menos con los elementos preliminares disponibles, que un traumatismo visible haya provocado su muerte. Las autoridades tampoco han señalado indicios de violencia o circunstancias sospechosas. La policía de Greenville informó que no se sospecha de un acto criminal.
El hallazgo de Panettiere se produjo después de una llamada al 911 desde el complejo de departamentos donde se encontraba temporalmente. La llamada hizo referencia a una mujer inconsciente y a un posible caso de sobredosis, aunque esa información no equivale a una conclusión forense. Precisamente por ello, los resultados toxicológicos serán fundamentales para determinar si alguna sustancia estuvo relacionada con su muerte.
¿La sobredosis fue la causa de muerte de Hayden Panettiere?
El tema cobró fuerza después de que se reportara que había Narcan, un medicamento utilizado para revertir una sobredosis de opioides, en el departamento. También trascendió que los servicios de emergencia respondieron a un reporte relacionado con una posible sobredosis.
Sin embargo, la presencia de Narcan no demuestra por sí sola que Panettiere hubiera sufrido una sobredosis. El medicamento puede mantenerse disponible como medida preventiva y su hallazgo debe interpretarse dentro de la investigación completa.
Los estudios toxicológicos podrían tardar varias semanas e incluso hasta 12 semanas, por lo que la causa oficial podría no conocerse de inmediato.
Hayden Panettiere había hablado de sus problemas de adicción
La incertidumbre sobre su muerte llega apenas unos meses después de que Panettiere publicara sus memorias, This Is Me: A Reckoning, en las que habló abiertamente sobre algunos de los momentos más difíciles de su vida.
La actriz contó su experiencia con la adicción al alcohol, la depresión posparto y las dificultades que enfrentó desde que comenzó su carrera como actriz infantil. También habló sobre el impacto que tuvieron en su vida distintas experiencias personales y familiares.
En mayo, durante una entrevista para promocionar sus memorias, Panettiere dijo que sentía que finalmente había dejado atrás parte de la oscuridad que había marcado los años anteriores y que todavía tenía mucho por vivir.
Su muerte ocurrió pocos meses después de esas declaraciones y poco más de tres años después del fallecimiento de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien murió en 2023 a los 28 años por complicaciones relacionadas con un corazón agrandado y una afección de la válvula aórtica.