Madonna vuelve a los MTV Video Music Awards dispuesta a defender su corona. La Reina del Pop encabeza las categorías de este 2026 con 11 nominaciones, superando a Taylor Swift, quien obtuvo nueve, mientras que Sabrina Carpenter y Ariana Grande sumaron siete cada una. Con Confessions II como protagonista, la cantante también busca ampliar su récord y acercarse a la cima histórica de los artistas más premiados en la historia de los VMAs.
Madonna defiende su corona: Lidera los MTV VMAs 2026 con 11 nominaciones
Madonna lidera los MTV VMAs 2026 con 11 nominaciones
El reconocimiento llega de la mano de Confessions II, proyecto con el que Madonna retomó el universo de Confessions on a Dance Floor. Entre sus principales candidaturas aparecen Video del Año, Artista del Año y Canción del Año, además de categorías técnicas y creativas.
En Video del Año, la artista compite con Confessions II - The Film frente a Ariana Grande por “Hate that i made you love me”, Bruno Mars por “I Just Might”, GENER8ION con Yung Lean por “STORM”, Sabrina Carpenter por “Tears” y Taylor Swift por “The Fate of Ophelia”.
La categoría de Artista del Año también reúne a algunos de los nombres más importantes del pop actual: Madonna, Ariana Grande, Bruno Mars, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter y Taylor Swift.
En Canción del Año, la reina del pop compite junto a Sabrina Carpenter con “Bring Your Love”, además se enfrenta a “Swim”, de BTS; “Choosin’ Texas”, de Ella Langley; “Golden”, de HUNTR/X; “Man I Need”, de Olivia Dean; “Stateside”, de PinkPantheress con Zara Larsson, y “Where Is My Husband!”, de RAYE.
La cantante lidera las nominaciones de la edición 2026 con 11 candidaturas, un logro que no alcanzaba desde 1998, cuando recibió nueve menciones y ganó por primera vez el premio a Video del Año con “Ray of Light”.
La Reina del Pop también encabezó las nominaciones en 1990, cuando compitió por el máximo galardón con “Vogue” y obtuvo nuevamente nueve candidaturas. Su historia con los VMAs comenzó desde la primera edición, en 1984, cuando sorprendió al público con su icónica interpretación de “Like a Virgin”.
Confessions II
, el proyecto de Madonna detrás de sus nominaciones
Las 11 candidaturas de Madonna también reconocen diferentes aspectos de Confessions II - The Film. Además de las categorías principales, el proyecto aparece en Mejor Colaboración, Mejor Dance, Mejor Dirección, Mejor Dirección de Arte, Mejor Cinematografía, Mejor Edición, Mejor Coreografía y Mejores Efectos Visuales.
El cortometraje reúne las primeras seis canciones del álbum y cuenta con la participación de invitados como Sabrina Carpenter, Benedict Cumberbatch, Kate Moss, Julia Garner, Debi Mazar y Lourdes Leon, la hija mayor de la cantante.
Uno de los puntos centrales del proyecto es “Bring Your Love”, colaboración con Sabrina Carpenter que también compite por Canción del Año y Mejor Colaboración.
Con estas nominaciones, Madonna reafirma su vínculo histórico con los VMAs. La cantante suma 20 premios en la historia de estos galardones, y una victoria en cada una de sus 11 categorías la llevaría a empatar con Beyoncé y Taylor Swift en el récord de 30 trofeos.
La ceremonia de los MTV Video Music Awards 2026 se llevará a cabo el 27 de septiembre en Los Ángeles. La gala será transmitida en vivo por CBS, MTV y Paramount+, mientras que la votación del público permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre.