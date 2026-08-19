La espectacular joya que Georgina Rodríguez llevó en su boda ya había brillado antes en Beyoncé

El detalle que une a Georgina Rodríguez y Beyoncé

Tanto Cristiano Ronaldo como Georgina Rodríguez y sus cinco hijos usaron diseños de Gucci para la celebración. Sin embargo, fueron las joyas de la novia las que robaron la atención.

Georgina Rodríguez (Getty Images)

La pieza principal del look fue el collar Chopard Garden of Kalahari, cuyo diseño incluye un diamante de 50 quilates, con pureza D, además de otras piedras que suman más de 146 quilates.

El collar ya había sido utilizado por Beyoncé durante la Gala Met, aunque la cantante lo llevó sin las tres piezas que forman parte de la joya.

Beyoncé en la Met Gala (Getty Images )

En su boda, Georgina utilizó dos de esos elementos como aretes: uno con un diamante en forma de pera de 25 quilates y otro con una piedra en forma de corazón de 26 quilates. De acuerdo con la información de Page Six, el collar y sus tres piezas alcanzan un valor aproximado de 50 millones de dólares.

La novia también llevó su anillo de compromiso durante la ceremonia. Según expertos, podría estar valuado en 5 millones de dólares. En las fotos, la empresaria mostró otras piezas, entre ellas, una pulsera con dos diamantes talla esmeralda de 21 y 14.7 quilates, rodeados por otros 13.1 quilates de diamantes.

El conjunto incluyó también un anillo con un diamante talla cojín de 20 quilates y 6.9 quilates adicionales en piedras. Estas piezas forman parte de la colección Garden of Kalahari, inspirada en el llamado Diamante del Kalahari, una piedra de 342 quilates que fue dividida cuidadosamente en 23 diamantes individuales durante un proceso que tomó un año, además de otro anillo de Alta Joyería con diamantes talla pera y marquesa que suman 5.7 quilates.