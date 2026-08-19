Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron en una una ceremonia muy íntima. La pareja celebró su boda en la sala de su casa en Portugal, acompañados solo por sus hijos. La sencillez estuvo presente en el lugar, pero no en el look de la novia. Para la ocasión, la modelo usó algunas de las piezas más exclusivas de Chopard y llevó más de 250 quilates de diamantes.
La espectacular joya que Georgina Rodríguez llevó en su boda ya había brillado antes en Beyoncé
El detalle que une a Georgina Rodríguez y Beyoncé
Tanto Cristiano Ronaldo como Georgina Rodríguez y sus cinco hijos usaron diseños de Gucci para la celebración. Sin embargo, fueron las joyas de la novia las que robaron la atención.
La pieza principal del look fue el collar Chopard Garden of Kalahari, cuyo diseño incluye un diamante de 50 quilates, con pureza D, además de otras piedras que suman más de 146 quilates.
El collar ya había sido utilizado por Beyoncé durante la Gala Met, aunque la cantante lo llevó sin las tres piezas que forman parte de la joya.
En su boda, Georgina utilizó dos de esos elementos como aretes: uno con un diamante en forma de pera de 25 quilates y otro con una piedra en forma de corazón de 26 quilates. De acuerdo con la información de Page Six, el collar y sus tres piezas alcanzan un valor aproximado de 50 millones de dólares.
La novia también llevó su anillo de compromiso durante la ceremonia. Según expertos, podría estar valuado en 5 millones de dólares. En las fotos, la empresaria mostró otras piezas, entre ellas, una pulsera con dos diamantes talla esmeralda de 21 y 14.7 quilates, rodeados por otros 13.1 quilates de diamantes.
El conjunto incluyó también un anillo con un diamante talla cojín de 20 quilates y 6.9 quilates adicionales en piedras. Estas piezas forman parte de la colección Garden of Kalahari, inspirada en el llamado Diamante del Kalahari, una piedra de 342 quilates que fue dividida cuidadosamente en 23 diamantes individuales durante un proceso que tomó un año, además de otro anillo de Alta Joyería con diamantes talla pera y marquesa que suman 5.7 quilates.
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez optan por una boda íntima en casa
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez optaron por sencillos anillos de boda de de oro liso.
En entrevista con Vogue, Rodríguez explicó por qué eligieron casarse en uno de los espacios más cotidianos de su hogar.
“Hemos decidido hacerlo en la sala de nuestra casa, donde desayunamos, almorzamos y cenamos, y donde vivimos la realidad de nuestras vidas”, declaró la modelo a la publicación sobre su boda. “Dentro de 30 años quiero que mis hijos piensen: ‘Algo maravilloso ocurrió en esta mesa: los votos matrimoniales de nuestros padres’”.
La empresaria también explicó que buscaban una celebración exclusivamente para ellos y sus hijos: “Quiero algo íntimo, con mi pareja y nuestros hijos, en casa”, añadió. “Porque castillos, casas, islas, caballos, coches: todo eso lo tenemos al alcance de la mano todos los días. Pero algo íntimo... eso es más inusual para nosotros”, agregó.
Aunque la pareja eligió una ceremonia sencilla, Georgina adelantó que habrá una celebración más grande en el futuro, por lo que el vestido y el resto del look de aquella ocasión podrían ser mucho más espectaculares.