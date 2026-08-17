Los looks de boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: Se casaron en la sala de su casa pero con estilo

La bride era de Georgina Rodríguez era, sin duda, una de las más esperadas porque su historia de amor con Cristiano Ronaldo conquistó al mundo. Después de 10 años de relación y formar una familia juntos, se dieron de manera oficial el "Sí" el pasado 11 de agosto en una ceremonia íntima y acompañados solo por sus hijos en el sala de su casa en Cascais, Portugal.
Fue uno de los momentos más especiales para la pareja y Georgina no dudó en hacer de él una declaración de estilo de la mano de Gucci y Chopard.
Como bien sabemos, Georgina Rodríguez se ha consolidado como una de las fashion icons más populares en la industria de la moda, con un estilo muy femenino que combina con unos toques dramáticos y de glamour. Apuesta por piezas de lujo, joyería statement y siluetas ceñidas que no pasan desapercibidas.