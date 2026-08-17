Los looks de boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: Se casaron en la sala de su casa pero con estilo

Y si consideramos que los looks reflejaron la esencia romántica y sofisticada de la pareja en esta nueva etapa. Existe un detalle que ha terminado por convertir el bridal look de la modelo en una verdadera referencia del estilo de una fashion icon, y ese detalle es la elección de una joyería espectacular de Chopard.

Con un anillo de compromiso tan espectacular, la joyería para este día no podría ser la excepción. La pareja eligió piezas de alta joyería que pertenecen a la colección de Garden of Kalahari. La pieza estrella fue un collar desmontable con un diamante de 50 quilates y tres diamantes centrales de 342 quilates que sin duda terminaron por darle ese toque de sofisticación y brillo que nos ha demostrado que, cuando se trata de crear un look memorable, Georgina sabe que los accesorios también tienen mucho que decir.

Esta no es la primera vez que Georgina apuesta por las creaciones de la maison. Su relación con Chopard ha tomado relevancia en cada una de sus apariciones y, al ser una de sus embajadoras, su presencia en esta etapa tan importante de su vida resulta icónica y nos refleja el estilo tan icónico y lleno de glamour que le ha caracterizado

Esta ha sido una de las bodas más esperadas del año. La pareja nos ha demostrado que la familia, la complicidad, el amor y su estilo personal fueron una inspiración importante para dar inicio a esta nueva etapa en su vida. Confirmaron que el verdadero lujo también está en los pequeños detalles y que sin duda estos son capaces de convertir una celebración en algo verdaderamente inolvidable y lleno de significado para ellos y para sus hijos.