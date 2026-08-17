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Moda

Los looks de boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: Se casaron en la sala de su casa pero con estilo

Después de una década de relación, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se dieron el 'Sí' en una boda muy íntima en la sala de su casa.
lun 17 agosto 2026 07:44 PM
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(Cortesía @cristiano)

La bride era de Georgina Rodríguez era, sin duda, una de las más esperadas porque su historia de amor con Cristiano Ronaldo conquistó al mundo. Después de 10 años de relación y formar una familia juntos, se dieron de manera oficial el "Sí" el pasado 11 de agosto en una ceremonia íntima y acompañados solo por sus hijos en el sala de su casa en Cascais, Portugal.

Fue uno de los momentos más especiales para la pareja y Georgina no dudó en hacer de él una declaración de estilo de la mano de Gucci y Chopard.

Como bien sabemos, Georgina Rodríguez se ha consolidado como una de las fashion icons más populares en la industria de la moda, con un estilo muy femenino que combina con unos toques dramáticos y de glamour. Apuesta por piezas de lujo, joyería statement y siluetas ceñidas que no pasan desapercibidas.

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Una wedding era marcada por el lujo y glamour

La pareja compartió algunos detalles de este día tan especial con Vogue, entre ellos sus looks Gucci, la marca que ocupa un papel importante en su historia de amor porque, como sabemos, esta comenzó en una tienda de la firma en Madrid. Así que sí, Gucci fue el encargado de estos looks diseñados a la medida

Como era de esperarse, el estilo personal de la pareja se hizo presente en sus wedding looks. Georgina apostó por un conjunto sastre blanco de seda que destacó por una camisa de caída ligera y una falda midi de tubo de cintura alta que acompañó con unos stilettos a juego que destacaron por su detalle de horsebit plateado de la firma. Por su parte, Cristiano apostó por un traje de algodón en un tono beige claro que acompañó con una camiseta blanca y un par de mocasines personalizados.

Georgina ha compartido que la elección de estos looks iba más allá de algo estético; escogió prendas que dialogaran a la perfección con la esencia de la ceremonia y la propuesta de Gucci para este día, sin duda, fue un claro reflejo de ello.

Por su parte, Demna, director creativo de la firma, compartió que “fue increíblemente especial vestir a Georgina y Cristiano para este momento, sabiendo que su historia de amor comenzó en una tienda Gucci de Madrid. Tiene algo muy romántico: un hermoso cierre de círculo, casi como un cuento de hadas moderno”.

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Y si consideramos que los looks reflejaron la esencia romántica y sofisticada de la pareja en esta nueva etapa. Existe un detalle que ha terminado por convertir el bridal look de la modelo en una verdadera referencia del estilo de una fashion icon, y ese detalle es la elección de una joyería espectacular de Chopard.

Con un anillo de compromiso tan espectacular, la joyería para este día no podría ser la excepción. La pareja eligió piezas de alta joyería que pertenecen a la colección de Garden of Kalahari. La pieza estrella fue un collar desmontable con un diamante de 50 quilates y tres diamantes centrales de 342 quilates que sin duda terminaron por darle ese toque de sofisticación y brillo que nos ha demostrado que, cuando se trata de crear un look memorable, Georgina sabe que los accesorios también tienen mucho que decir.

Esta no es la primera vez que Georgina apuesta por las creaciones de la maison. Su relación con Chopard ha tomado relevancia en cada una de sus apariciones y, al ser una de sus embajadoras, su presencia en esta etapa tan importante de su vida resulta icónica y nos refleja el estilo tan icónico y lleno de glamour que le ha caracterizado

Esta ha sido una de las bodas más esperadas del año. La pareja nos ha demostrado que la familia, la complicidad, el amor y su estilo personal fueron una inspiración importante para dar inicio a esta nueva etapa en su vida. Confirmaron que el verdadero lujo también está en los pequeños detalles y que sin duda estos son capaces de convertir una celebración en algo verdaderamente inolvidable y lleno de significado para ellos y para sus hijos.

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Tags

Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo Boda Gucci

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