¿Qué es el Narcan? El medicamento hallado tras la muerte de Hayden Panettiere

¿Qué es el Narcan y para qué sirve?

El dato ha generado preguntas sobre el medicamento y su relación con una posible sobredosis. Sin embargo, es importante precisar que las autoridades todavía no han determinado la causa de muerte de Panettiere. La autopsia no encontró signos de traumatismo y los resultados toxicológicos podrían tardar varias semanas.

Narcan es el nombre comercial de la naloxona, un medicamento utilizado para revertir rápidamente una sobredosis provocada por opioides. Puede administrarse mediante un aerosol nasal y actúa bloqueando temporalmente los efectos de estas sustancias sobre el organismo.

(Getty Images)

Los opioides incluyen medicamentos como algunos analgésicos de prescripción, además de sustancias como la heroína y el fentanilo. En una sobredosis, estas sustancias pueden provocar una disminución peligrosa de la respiración, por lo que la naloxona puede ser una intervención de emergencia.

Que se encuentre Narcan en un lugar no significa por sí mismo que haya ocurrido una sobredosis. El medicamento puede estar disponible de manera preventiva para responder ante una posible exposición a opioides. En el caso de Panettiere, las autoridades aún deben establecer qué ocurrió.

