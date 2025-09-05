Miranda Kerr revela cómo se lleva con Katy Perry, la ex de su ex

La modelo Miranda Kerr habló por primera vez sobre la reciente ruptura de su ex esposo, Orlando Bloom con Katy Perry . En una entrevista para The Kyle and Jackie O Show de KIIS FM, Miranda compartió detalles del vínculo familiar que mantiene con Katy Perry, incluso después del final de su relación con Orlando Bloom.
Miranda Kerr habla por primera vez de la separación de Orlando Bloom y Katy Perry
En una reciente entrevista, Miranda Kerr, quien tiene un hijo con Orlando Bloom (Fynn, de 14 años), reflexionó sobre la importancia de mantener relaciones armoniosas con las ex parejas, especialmente cuando hay hijos de por medio. La modelo, de 42 años, subrayó que el bienestar de los niños debe estar siempre por encima de cualquier diferencia personal: “Especialmente cuando tienes hijos, no debería ser de otra manera. Las necesidades del niño siempre deben estar por encima de todo, y tiene que haber armonía”, afirmó.
También destacó que, en casos de crianza compartida, es fundamental apostar por la paz y la colaboración: “¿Y sabes qué? Esa persona va a estar en tu vida por el resto de tu vida porque tienen un hijo en común, así que simplemente hay que mantener la paz", añadió.
Este enfoque lo lleva a la práctica en su vida personal. Kerr tiene tres hijos con su esposo, el empresario Evan Spiegel, y co-cría a Flynn, su hijo de 14 años, junto a su ex pareja Orlando Bloom. Además, convive de forma cercana con la dinámica familiar que incluye a Daisy, la hija de Bloom con Katy Perry, de 5 años.
Justamente durante la celebración del cumpleaños de Daisy, el pasado 26 de agosto, Kerr compartió momentos familiares con Bloom y Perry, dejando ver la buena relación que hay entre todos. En la entrevista con The Kyle and Jackie O Show, el ex ángel de Victoria’s Secret compartió una anécdota divertida en la que Katy le envió una foto del festejo donde aparecían Orlando, Katy y Miranda: “Éramos las dos ex a los costados… pero todas teníamos una gran sonrisa".
Por otro lado, la modelo no dudó en elogiar a la cantante, a quien describió como “increíble”, y expresó su afecto tanto por Perry como por Bloom: “La quiero a ella. Y a él, claro.”
La historia de amor de Orlando Bloom y Miranda Kerr
Una de las relaciones más conocidas de Orlando Bloom comenzó en 2007, cuando inició un romance con la modelo australiana Miranda Kerr, quien fue ángel de Victoria’s Secret en ese momento. La pareja rápidamente se convirtió en una de las más populares de la escena internacional. En 2010, se casaron en una ceremonia privada, y al año siguiente nació su hijo Flynn, quien hoy tiene 14 años.
Sin embargo, a pesar del cariño mutuo, el matrimonio llegó a su fin en 2013. A diferencia de muchas separaciones en Hollywood, la ruptura fue amistosa y ambos han trabajado activamente en mantener una relación saludable como padres de Flynn. En años recientes, Miranda ha elogiado públicamente a Orlando y también ha forjado una sólida relación con la pareja posterior de Bloom, Katy Perry.