Miranda Kerr revela cómo se lleva con Katy Perry, la ex de su ex

Miranda Kerr habla por primera vez de la separación de Orlando Bloom y Katy Perry

En una reciente entrevista, Miranda Kerr, quien tiene un hijo con Orlando Bloom (Fynn, de 14 años), reflexionó sobre la importancia de mantener relaciones armoniosas con las ex parejas, especialmente cuando hay hijos de por medio. La modelo, de 42 años, subrayó que el bienestar de los niños debe estar siempre por encima de cualquier diferencia personal: “Especialmente cuando tienes hijos, no debería ser de otra manera. Las necesidades del niño siempre deben estar por encima de todo, y tiene que haber armonía”, afirmó.

También destacó que, en casos de crianza compartida, es fundamental apostar por la paz y la colaboración: “¿Y sabes qué? Esa persona va a estar en tu vida por el resto de tu vida porque tienen un hijo en común, así que simplemente hay que mantener la paz", añadió.

Katy Perry y Miranda Kerr (Monica Schipper/Getty Images)

Este enfoque lo lleva a la práctica en su vida personal. Kerr tiene tres hijos con su esposo, el empresario Evan Spiegel, y co-cría a Flynn, su hijo de 14 años, junto a su ex pareja Orlando Bloom. Además, convive de forma cercana con la dinámica familiar que incluye a Daisy, la hija de Bloom con Katy Perry, de 5 años.

Justamente durante la celebración del cumpleaños de Daisy, el pasado 26 de agosto, Kerr compartió momentos familiares con Bloom y Perry, dejando ver la buena relación que hay entre todos. En la entrevista con The Kyle and Jackie O Show, el ex ángel de Victoria’s Secret compartió una anécdota divertida en la que Katy le envió una foto del festejo donde aparecían Orlando, Katy y Miranda: “Éramos las dos ex a los costados… pero todas teníamos una gran sonrisa".

Por otro lado, la modelo no dudó en elogiar a la cantante, a quien describió como “increíble”, y expresó su afecto tanto por Perry como por Bloom: “La quiero a ella. Y a él, claro.”