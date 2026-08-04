La princesa Eugenia amplía su familia: Ya nació su tercer bebé y es niña

La princesa Eugenia amplía su familia: Ya nació su tercer bebé

Este martes, el palacio de Buckingham informó el nacimiento de una bebé completamente sana: "Su Alteza Real la Princesa Eugenia y el señor Jack Brooksbank se complacen en anunciar la llegada de su hija, el lunes 3 de agosto a las 6:20 de la tarde en un hospital de Lisboa. El bebé pesó al nacer 6 libras y 9 onzas. El rey y la reina, así como otros miembros de la familia real se mostraron encantados al conocer la noticia", se lee en el perfil de Instagram de la Casa Real.

Más tarde, los felices papás hicieron lo propio con un mensaje más personal: "Jack y yo estamos emocionados de anunciar a la Pequeña Brooksbank. Estamos más allá del amor con nuestra niña".

La historia de amor de la princesa Eugenia y Jack Brooksbank

La princesa Eugenia conoció a Jack Brooksbank en 2010, durante unas vacaciones de invierno en la estación de esquí de Verbier, Suiza. Ella tenía 20 años y estudiaba en la Universidad de Newcastle, mientras que él trabajaba en la industria de la hospitalidad.

La conexión fue inmediata y, desde entonces, iniciaron una relación que se mantuvo durante varios años lejos de los reflectores. A diferencia de otras parejas de la familia real, ambos optaron por una vida discreta, apareciendo juntos únicamente en algunos compromisos oficiales y eventos familiares.

Después de casi ocho años de noviazgo, la pareja anunció su compromiso en enero de 2018 durante un viaje a Nicaragua. Jack le propuso matrimonio con un anillo de zafiro padparadscha rodeado de diamantes, una joya que rápidamente fue comparada con el emblemático anillo de compromiso de la princesa Diana por sus colores y diseño.

El 12 de octubre de 2018 se casaron en la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor, donde meses antes se habían casado el príncipe Harry y Meghan Markle.

Boda princesa Eugenia (Getty)

La ceremonia reunió a integrantes de la realeza europea, celebridades y amigos cercanos de la pareja. Uno de los momentos más comentados fue el vestido de novia diseñado por Peter Pilotto y Christopher De Vos, que dejaba al descubierto la cicatriz de la cirugía de escoliosis que Eugenia enfrentó cuando tenía apenas 12 años, una decisión con la que buscó visibilizar la importancia de aceptar las marcas del cuerpo.

Desde 2022 dividen su tiempo entre el Reino Unido y Portugal, donde Brooksbank trabaja en proyectos inmobiliarios y hoteleros vinculados al empresario Mike Meldman. Cuando regresan a Londres, suelen hospedarse en Ivy Cottage, dentro del Palacio de Kensington.

Eugenia, por su parte, combina sus actividades institucionales con su trabajo en el mundo del arte como directora de la galería Hauser & Wirth, además de impulsar iniciativas sociales como The Anti-Slavery Collective, organización que cofundó para combatir la trata de personas.