La princesa Eugenia anuncia que será mamá otra vez mientras crece la presión sobre el príncipe Andrés

El bebé nacerá en el verano de 2026 y se convertirá en el decimoquinto bisnieto de la reina Isabel II, además de ocupar el puesto número 15 en la línea de sucesión al trono británico.

"Su Alteza Real, la Princesa Eugenia y el Sr. Jack Brooksbank están muy contentos de anunciar que esperan su tercer hijo juntos, para este verano. August (5 años) y Ernest (2 años) también están muy emocionados de que otro hermano se una a la familia", compartieron a través de la cuenta de la Familia Real.

La propia Eugenia también compartió el anuncio en redes sociales con un mensaje sencillo: “Bebé Brooksbank previsto para 2026”, acompañado de emojis festivos, lo que generó una inmediata reacción de entusiasmo entre seguidores y observadores de la realeza.

Después de casi un año, la princesa comenzará a usar formalmente su nombre de casada. (WPA Pool/Getty Images)

La pareja ya tiene dos niños: August, nacido en febrero de 2021, y Ernest, quien llegó en mayo de 2023. Con este tercer embarazo, la familia Brooksbank-York continúa creciendo en un perfil relativamente discreto dentro de la monarquía.

A diferencia de otros miembros activos, Eugenia no desempeña funciones oficiales permanentes y ha centrado su vida en su carrera profesional y en causas benéficas. Pese a ello, sigue siendo una figura relevante dentro del entorno real, tanto por su cercanía con el rey Carlos III como por su papel como nieta de Isabel II.