La FIFA enfrenta una de sus mayores crisis: La UEFA amenaza con demandar a Gianni Infantino por el Mundial

La relación entre la FIFA y la UEFA atraviesa uno de sus momentos más tensos en décadas. Lo que comenzó como un ambicioso plan de negocio impulsado por Gianni Infantino terminó convirtiéndose en una batalla política y jurídica que podría tener consecuencias para el futuro del Mundial y para la propia continuidad del dirigente suizo al frente del organismo.
Los últimos días, la UEFA confirmó que analiza emprender acciones legales contra la FIFA después de que el máximo organismo del futbol mundial intentara crear una nueva empresa privada para administrar los derechos comerciales de sus principales competiciones, incluido el Mundial masculino y femenino.
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¿Qué quería hacer Infantino con la FIFA?
El proyecto, conocido internamente como FIFA Forward Enterprise (FFE), contemplaba separar los activos comerciales de la FIFA en una nueva compañía independiente.
La idea era vender aproximadamente 20% de esa empresa a inversionistas privados, una operación que habría valorado el negocio comercial del organismo en alrededor de 20 mil millones de dólares y permitido recaudar cerca de 4,200 millones de dólares de capital fresco.
Entre los activos que pasarían a esta nueva sociedad se encontraban los derechos comerciales de la Copa Mundial masculina, el Mundial Femenino, el Mundial de Clubes, torneos juveniles y competiciones de selecciones organizadas por la FIFA.
De acuerdo con diversos reportes, el fondo estadounidense Thrive Capital, fundado por Joshua Kushner, figuraba entre los principales interesados en participar en la operación.
Las críticas a la refoma de Infantino de la FIFA
La propuesta generó una fuerte oposición por parte de la UEFA, varias federaciones nacionales, ligas profesionales y dirigentes del futbol europeo, quienes cuestionaron tanto el fondo como la forma en que fue presentada.
El principal reclamo fue que la FIFA habría impulsado el proyecto sin consultar previamente a las confederaciones y asociaciones que integran el organismo.
Para la UEFA, permitir la entrada de capital privado supondría abrir la puerta a que inversionistas externos influyeran en decisiones relacionadas con la organización del torneo más importante del futbol mundial.
Ante la creciente presión internacional, Gianni Infantino decidió retirar oficialmente la propuesta. En un comunicado emitido el viernes, declaró que la "propuesta no avanzará".
La UEFA calificó esa decisión como "una victoria para todo el futbol", aunque dejó claro que el conflicto no ha terminado.
Poco después envió una carta formal a la FIFA exigiendo que se preserve toda la documentación relacionada con el proyecto, incluidos correos electrónicos, contratos, mensajes y archivos internos, ya que considera que podría iniciar procedimientos judiciales o arbitrales.
La UEFA contempla demanda contra infatino
El organismo presidido por Aleksander Čeferin sostiene que la propuesta pudo vulnerar principios básicos de gobernanza y transparencia.
Según la UEFA, la FIFA intentó modificar la estructura comercial del organismo sin respetar los procesos internos ni consultar a quienes forman parte del futbol mundial.
Por ello, sus abogados analizan distintas vías legales, que incluyen arbitraje internacional, procedimientos regulatorios, demandas civiles y otras acciones relacionadas con el manejo del proyecto.
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Más allá del aspecto jurídico, la controversia ha debilitado la posición de Gianni Infantino. Diversas federaciones europeas han retirado públicamente su respaldo al dirigente de cara a la elección presidencial de 2027, mientras que la UEFA ya explora posibles alternativas para disputar el liderazgo de la FIFA.
Incluso la CONCACAF, encabezada por Victor Montagliani, criticó el manejo del proyecto y cuestionó la falta de transparencia con la que fue presentado, una postura poco habitual entre dos organismos que tradicionalmente han mantenido una relación cercana.
El principal debate gira en torno al control del negocio del futbol y a quién debe decidir sobre el futuro de las competiciones más importantes.
Aunque la FIFA ya retiró la iniciativa, el conflicto está lejos de concluir. La UEFA mantiene abierta la posibilidad de acudir a los tribunales y ha dejado claro que buscará establecer mecanismos que impidan que una propuesta similar vuelva a plantearse sin el consenso del resto de las confederaciones.
Mientras tanto, Gianni Infantino enfrenta uno de los momentos más delicados de su presidencia. Lo que pretendía convertirse en la mayor operación comercial en la historia del futbol terminó desatando una crisis institucional que amenaza con redefinir el equilibrio de poder entre la FIFA y la UEFA a menos de un año de que comience la carrera por la presidencia del organismo para el periodo 2027-2031.