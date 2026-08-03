La FIFA enfrenta una de sus mayores crisis: La UEFA amenaza con demandar a Gianni Infantino por el Mundial

¿Qué quería hacer Infantino con la FIFA?

El proyecto, conocido internamente como FIFA Forward Enterprise (FFE), contemplaba separar los activos comerciales de la FIFA en una nueva compañía independiente.

La idea era vender aproximadamente 20% de esa empresa a inversionistas privados, una operación que habría valorado el negocio comercial del organismo en alrededor de 20 mil millones de dólares y permitido recaudar cerca de 4,200 millones de dólares de capital fresco.

Entre los activos que pasarían a esta nueva sociedad se encontraban los derechos comerciales de la Copa Mundial masculina, el Mundial Femenino, el Mundial de Clubes, torneos juveniles y competiciones de selecciones organizadas por la FIFA.

De acuerdo con diversos reportes, el fondo estadounidense Thrive Capital, fundado por Joshua Kushner, figuraba entre los principales interesados en participar en la operación.

Gianni Infantino (Getty Images)

Las críticas a la refoma de Infantino de la FIFA

La propuesta generó una fuerte oposición por parte de la UEFA, varias federaciones nacionales, ligas profesionales y dirigentes del futbol europeo, quienes cuestionaron tanto el fondo como la forma en que fue presentada.

El principal reclamo fue que la FIFA habría impulsado el proyecto sin consultar previamente a las confederaciones y asociaciones que integran el organismo.

Para la UEFA, permitir la entrada de capital privado supondría abrir la puerta a que inversionistas externos influyeran en decisiones relacionadas con la organización del torneo más importante del futbol mundial.

Ante la creciente presión internacional, Gianni Infantino decidió retirar oficialmente la propuesta. En un comunicado emitido el viernes, declaró que la "propuesta no avanzará".

La UEFA calificó esa decisión como "una victoria para todo el futbol", aunque dejó claro que el conflicto no ha terminado.

Poco después envió una carta formal a la FIFA exigiendo que se preserve toda la documentación relacionada con el proyecto, incluidos correos electrónicos, contratos, mensajes y archivos internos, ya que considera que podría iniciar procedimientos judiciales o arbitrales.

Gianni Infantino (Getty Images)

La UEFA contempla demanda contra infatino

El organismo presidido por Aleksander Čeferin sostiene que la propuesta pudo vulnerar principios básicos de gobernanza y transparencia.

Según la UEFA, la FIFA intentó modificar la estructura comercial del organismo sin respetar los procesos internos ni consultar a quienes forman parte del futbol mundial.

Por ello, sus abogados analizan distintas vías legales, que incluyen arbitraje internacional, procedimientos regulatorios, demandas civiles y otras acciones relacionadas con el manejo del proyecto.