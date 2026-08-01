Se puso de "mano larga": Jared Leto es señalado por otra mujer de presunto acoso

Gracelisa Akers también señala a Jared Leto de conducta inapropiada

Gracelisa Akers, hoy dueña de un salón de belleza y exbartender, relató al medio neoyorkino que conoció a Jared Leto en 2011 después de un concierto de Thirty Seconds to Mars en Grand Rapids, Michigan.

Gracelisa Aker señala a Jared Leto de acoso en Michigan tras un concierto de Thirty Seconds to Mars (Instagram)

Según su versión, el ganador del Oscar comenzó a tocarla de manera insistente mientras conversaban en un bar y, pese a que ella rechazó sus avances, continuó buscándola durante la noche.

La mujer afirmó que, al terminar su jornada laboral, Leto la siguió hasta el estacionamiento e intentó convencerla de acompañarlo.

Jared Leto es señalado de acoso sexual por otra mujer (Ian Maule/Getty Images)

Después del encuentro, dijo haber recibido numerosos mensajes de texto durante varios meses, además de una selfie donde el actor aparece casi desnudo tomada en la regadera.

Akers aseguró que la experiencia la hizo sentir intimidada y que decidió hablar públicamente al observar un patrón similar en otros testimonios recientes.