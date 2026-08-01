Se puso de "mano larga": Jared Leto es señalado por otra mujer de presunto acoso

Una exbartender de Michigan acusó a Jared Leto de haberla tocado sin su consentimiento, seguirla hasta su automóvil tras rechazar sus insinuaciones y enviarle mensajes insistentes, entre ellos una fotografía tomada en la regadera.
El testimonio, dado a conocer por Page Six, se suma a la ola de señalamientos contra el actor y músico, quien en los últimos días negó las acusaciones de conducta sexual inapropiada presentadas por varias mujeres.
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Gracelisa Akers también señala a Jared Leto de conducta inapropiada
Gracelisa Akers, hoy dueña de un salón de belleza y exbartender, relató al medio neoyorkino que conoció a Jared Leto en 2011 después de un concierto de Thirty Seconds to Mars en Grand Rapids, Michigan.
Según su versión, el ganador del Oscar comenzó a tocarla de manera insistente mientras conversaban en un bar y, pese a que ella rechazó sus avances, continuó buscándola durante la noche.
La mujer afirmó que, al terminar su jornada laboral, Leto la siguió hasta el estacionamiento e intentó convencerla de acompañarlo.
Después del encuentro, dijo haber recibido numerosos mensajes de texto durante varios meses, además de una selfie donde el actor aparece casi desnudo tomada en la regadera.
Akers aseguró que la experiencia la hizo sentir intimidada y que decidió hablar públicamente al observar un patrón similar en otros testimonios recientes.
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Nuevo señalamiento contra Jared Leto llega tras polémico documental de la BBC
Las declaraciones de Akers aparecieron apenas unos días después del estreno del documental Jared Leto: Hollywood's Dark Secret, producido por la BBC, en el que 10 mujeres describen presuntos episodios de conducta sexual inapropiada relacionados con el actor y vocalista de Thirty Seconds to Mars.
Cuatro de esas mujeres formularon acusaciones de presunta conducta sexual delictiva por hechos que, según ellas, ocurrieron entre 2002 y 2016, y algunas afirmaron que eran adolescentes cuando conocieron a Leto.
Entre los testimonios figuran denuncias de presunta agresión sexual, grooming, amenazas y llamadas de contenido sexual.
El documental también recupera los relatos de otras mujeres que describen un comportamiento persistente y sexualizado por parte del actor, aunque no todas presentaron acusaciones de carácter penal.
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Jared Leto rechaza las acusaciones en su contra mientras crece el escrutinio de su historial
A través de su equipo legal, Jared Leto negó todas las denuncias. En un comunicado difundido tras la emisión del documental, el actor sostuvo que las acusaciones son "absoluta y categóricamente falsas" y afirmó que nunca ha agredido sexualmente a nadie.
Su defensa quedó en manos del abogado Alex Spiro, conocido por representar a figuras de alto perfil.
Hasta el momento no se han presentado cargos penales derivados de las denuncias difundidas por la BBC o del testimonio publicado por Page Six.
Sin embargo, los señalamientos de esta semana reavivaron un debate que comenzó en 2025, cuando una investigación de Air Mail reunió los testimonios de nueve mujeres que acusaron a Leto de conducta sexual inapropiada. En ese momento, el actor también negó las acusaciones.
La controversia también provocó que resurgiera un mensaje publicado en 2018 por el actor Dylan Sprouse, quien insinuó que Leto mantenía contacto con modelos muy jóvenes.
Ese comentario volvió a circular tras el estreno del documental de la BBC y alimentó la conversación en redes sociales sobre las acusaciones contra el músico y actor que, actualmente, tiene 54 años.