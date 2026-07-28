A casi dos semanas del fallecimiento de Mary Jo "MJ" Shannon , mamá de Kris Jenner, se dieron a conocer las causas oficiales de su muerte. La empresaria y figura cercana al universo Kardashian-Jenner falleció el pasado 16 de julio a los 91 años.
Revelan la causa de muerte de Mary Jo Shannon, mamá de Kris Jenner
Revelan la causa de muerte de Mary Jo Shannon, mamá de Kris Jenner
De acuerdo con el certificado de defunción, obtenido por Us Weekly, la causa de la muerte de Mary Jo Shannon fue un paro cardiorrespiratorio agudo. El documento también señala que la insuficiencia respiratoria aguda y un cáncer de pulmón metastásico fueron padecimientos que contribuyeron al deceso.
Según el mismo reporte, MJ fue incinerada el 23 de julio y no se le practicó una autopsia.
Mary Jo Shannon era una figura conocida entre los seguidores de la familia Kardashian-Jenner, ya que participó en numerosas ocasiones en el reality Keeping Up with the Kardashians y The Kardashian. Además, en 1980 fundó la boutique infantil Shannon & Co. en San Diego.
El emotivo adiós de Kris Jenner a su mamá
El mismo día de su fallecimiento, Kris Jenner compartió un extenso mensaje en redes sociales para despedirse de quien describió como el pilar de su familia.
"Hoy nos despedimos de mi hermosa mamá, MJ. No hay palabras que puedan expresar lo que significó para mí ni el dolor que siento al tener que decirle adiós".
La empresaria recordó las enseñanzas que recibió de su madre y el papel fundamental que tuvo en su vida: "Mi mamá era el corazón de nuestra familia. Me enseñó todo lo que realmente importa… a amar a mi familia con intensidad, a ser amable, a estar presente para las personas que amo y a nunca dar por sentado ni un solo momento juntos".
También destacó el legado que, asegura, permanecerá entre sus hijos y nietos: "Nos enseñó que la familia lo es todo. Nos mostró cómo amar incondicionalmente y cómo encontrar alegría en los pequeños momentos".
En otra parte de su mensaje escribió: "Cuando miro a mis hijos y a mis nietos, siempre veré un pedacito de ti en todos nosotros. No hay una sola parte de mí que no esté marcada por ti".
Y concluyó con una emotiva despedida: "Tengo el corazón destrozado… gracias por darme la mejor infancia y una vida tan hermosa y llena de bendiciones… Te amo por siempre, mamá. Gracias por darnos todo".
Un cumpleaños que Kris Jenner recordó con nostalgia
Días después de despedir a su madre, Kris Jenner volvió a rendirle homenaje. El 26 de julio, fecha en la que Mary Jo Shannon habría cumplido 92 años, publicó un breve mensaje en Instagram para recordarla.
"Feliz cumpleaños en el cielo, mamá. Te quiero".
Con la revelación del certificado de defunción, ahora se conocen oficialmente las complicaciones médicas que marcaron los últimos días de quien durante años fue una presencia constante en la vida pública de la familia Kardashian-Jenner.