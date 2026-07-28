Revelan la causa de muerte de Mary Jo Shannon, mamá de Kris Jenner

De acuerdo con el certificado de defunción, obtenido por Us Weekly, la causa de la muerte de Mary Jo Shannon fue un paro cardiorrespiratorio agudo. El documento también señala que la insuficiencia respiratoria aguda y un cáncer de pulmón metastásico fueron padecimientos que contribuyeron al deceso.

Kris Jenner y Mary Jo Shannon (Instagram)

Según el mismo reporte, MJ fue incinerada el 23 de julio y no se le practicó una autopsia.

Mary Jo Shannon era una figura conocida entre los seguidores de la familia Kardashian-Jenner, ya que participó en numerosas ocasiones en el reality Keeping Up with the Kardashians y The Kardashian. Además, en 1980 fundó la boutique infantil Shannon & Co. en San Diego.

El emotivo adiós de Kris Jenner a su mamá

El mismo día de su fallecimiento, Kris Jenner compartió un extenso mensaje en redes sociales para despedirse de quien describió como el pilar de su familia.

Mary Jo Shannon (Instagram)

"Hoy nos despedimos de mi hermosa mamá, MJ. No hay palabras que puedan expresar lo que significó para mí ni el dolor que siento al tener que decirle adiós".