María Sorté reacciona a la popularidad de su hijo Omar García Harfuch: 'Tengo muchas nueras'

María Sorté reacciona a la popularidad de su hijo Omar García Harfuch

Durante un encuentro con la prensa, la protagonista de telenovelas reaccionó con humor a los productos inspirados en García Harfuch y reconoció que disfruta ver las muestras de afecto que recibe.

María Sorté ("la suegra de México") y Omar García Harfuch (Instagram/Omar García Harfuch)

"Mi hijo ahí semidesnudo paseándose por todos lados. No, pues ¿sabes qué?, me da mucho gusto. La gente lo quiere. Mujeres, hombres lo aprecian. ¿Qué te puedo decir? Y lo admiran".

La actriz también fue cuestionada por el apodo de "la suegra de México", con el que muchos usuarios la identifican debido a la popularidad que su hijo ha alcanzado entre sus seguidoras.

Lejos de incomodarse, aseguró que recibe ese cariño con agradecimiento: "Tengo muchas, muchas nueras. Y me da tanto gusto y les tengo tanto agradecimiento a la gente porque él está en un lugar a donde necesita mucha oración. Y me da tanto gusto cuando dicen: 'Dígale que oro por él, es maravilloso".



#Entérate 🤭 “Tengo muchas nueras”, bromeó María Sorté al hablar del cariño que recibe su hijo, Omar García Harfuch. La actriz reaccionó con humor al fenómeno que ha convertido al funcionario en tendencia, al grado de que ya se comercializan toallas con su imagen Video:… pic.twitter.com/SHRnTC4dec — xevt - xhvt (@xevtfm) July 27, 2026

Con el mismo sentido del humor, Sorté admitió que, pese a sus más de cinco décadas de trayectoria artística, hoy muchas personas la identifican primero como la madre del funcionario.

"Les quiero decir una cosa, que si llego a un consultorio y digo: 'María Harfuch', ya no me dicen: 'Ay, la actriz'. No, me dicen: 'Ay, la mamá de Omar'. Entonces le digo: 'Óyeme, tú, tampoco 50 y tantos años de carrera y tú un poquito y ya me borraste'. Pero, está bien".