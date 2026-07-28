María Sorté no ocultó la satisfacción que le provoca ver el cariño que muchas personas le expresan a su hijo, Omar García Harfuch , titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La actriz aseguró que le resulta emocionante comprobar el alcance de la popularidad del funcionario, cuya imagen incluso ha comenzado a aparecer en distintos artículos toallas y cobijas que circulan en redes sociales y comercios.
María Sorté reacciona a la popularidad de su hijo Omar García Harfuch: 'Tengo muchas nueras'
María Sorté reacciona a la popularidad de su hijo Omar García Harfuch
Durante un encuentro con la prensa, la protagonista de telenovelas reaccionó con humor a los productos inspirados en García Harfuch y reconoció que disfruta ver las muestras de afecto que recibe.
"Mi hijo ahí semidesnudo paseándose por todos lados. No, pues ¿sabes qué?, me da mucho gusto. La gente lo quiere. Mujeres, hombres lo aprecian. ¿Qué te puedo decir? Y lo admiran".
La actriz también fue cuestionada por el apodo de "la suegra de México", con el que muchos usuarios la identifican debido a la popularidad que su hijo ha alcanzado entre sus seguidoras.
Lejos de incomodarse, aseguró que recibe ese cariño con agradecimiento: "Tengo muchas, muchas nueras. Y me da tanto gusto y les tengo tanto agradecimiento a la gente porque él está en un lugar a donde necesita mucha oración. Y me da tanto gusto cuando dicen: 'Dígale que oro por él, es maravilloso".
#Entérate 🤭 “Tengo muchas nueras”, bromeó María Sorté al hablar del cariño que recibe su hijo, Omar García Harfuch.
La actriz reaccionó con humor al fenómeno que ha convertido al funcionario en tendencia, al grado de que ya se comercializan toallas con su imagen
Video:… pic.twitter.com/SHRnTC4dec
— xevt - xhvt (@xevtfm) July 27, 2026
Con el mismo sentido del humor, Sorté admitió que, pese a sus más de cinco décadas de trayectoria artística, hoy muchas personas la identifican primero como la madre del funcionario.
"Les quiero decir una cosa, que si llego a un consultorio y digo: 'María Harfuch', ya no me dicen: 'Ay, la actriz'. No, me dicen: 'Ay, la mamá de Omar'. Entonces le digo: 'Óyeme, tú, tampoco 50 y tantos años de carrera y tú un poquito y ya me borraste'. Pero, está bien".
María Sorté ora por la seguridad de su hijo Omar García Harfuch
Más allá de la fama que ha adquirido Omar García Harfuch , María Sorté confesó que su principal preocupación es la responsabilidad y el riesgo que implica el cargo que desempeña.
La actriz aseguró que constantemente pide por su seguridad y recordó el atentado que sufrió en junio de 2020, cuando un comando armado emboscó el vehículo blindado en el que viajaba.
"Por supuesto que sí, pero siempre estoy poniéndolo en las manos de Dios y pidiéndole que mande ángeles. Y yo creo que es un bendecido de Dios y se vio en ese atentado espantoso".
El ataque ocurrió el 26 de junio de 2020 en la zona de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Durante la agresión, el vehículo en el que viajaba García Harfuch recibió varios disparos. El funcionario sobrevivió con heridas de bala, mientras dos de sus escoltas y una civil perdieron la vida.
Para María Sorté, ese episodio reforzó su fe y la convicción de que su hijo sigue con vida gracias a la protección divina, motivo por el que agradece cada mensaje de apoyo y cada oración que, asegura, muchas personas le dedican diariamente.