Platicamos con Luis Miguel Salvador sobre el regreso del Atlante

Antes de convertirse en un exitoso directivo del futbol mexicano, Luis Miguel Salvador fue el delantero que hizo soñar a toda una generación de aficionados azulgranas.
Debutó como profesional en el Atlante, se convirtió en uno de sus máximos goleadores y fue pieza fundamental del equipo que conquistó el campeonato de la temporada 1992-93.
Más de tres décadas después, mientras los Potros de Hierro celebran su regreso a la Primera División, Salvador mira hacia atrás para recordar los momentos que marcaron su carrera y reflexionar sobre el legado de un club que sigue ocupando un lugar especial en la memoria del futbol mexicano.
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El Atlante regresa y Luis Miguel Salvador recuerda sus días en los Potros de Hierro
Hablar de Luis Miguel Salvador es hablar de una de las figuras más representativas del Atlante.
El exdelantero, campeón con los Potros de Hierro en la temporada 1992-93 y uno de los máximos goleadores en la historia del club, recordó con emoción la importancia que tuvo la institución en su carrera ahora que el equipo se prepara para su regreso a la Primera División.
“El Atlante fue el equipo que me abrió la puerta y que me dio la oportunidad de probarme. Gracias al equipo me gané el llamado a la Selección Nacional, jugué en un Mundial, me llamaron para Monterrey y más. Siempre voy a estar agradecido con ellos”, compartió.
Para Salvador, el regreso de los Potros representa mucho más que una noticia deportiva.
Se trata del retorno de una institución histórica que ha ocupado un lugar especial en el futbol mexicano durante más de un siglo.
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Luis Miguel Salvador, orgulloso de formar parte de la historia del Atlante
“El Atlante es un equipo con más de un siglo de historia. Aunque no fuera el primer equipo de todos, le caía bien a la gente. Tener la oportunidad de regresar es algo muy bueno, muy especial y muy emotivo”, señaló.
Al recordar la etapa que vivió con el club en la década de los noventa, el exfutbolista destacó que uno de los grandes secretos de aquel equipo campeón estaba en la unión del grupo.
“Me tocó vivir una gran etapa del equipo. Si pudiera traer algo de ese Atlante de los noventas al equipo de hoy es esa armonía que se sentía adentro de la cancha, pero sobre todo afuera. Nos llevábamos muy bien y eso se reflejaba en cómo jugábamos”, explicó.
Actualmente, Salvador continúa ligado al desarrollo del futbol como director deportivo de México Fútbol Club Madrid, un proyecto enfocado en impulsar a jóvenes futbolistas que buscan abrirse camino y ascender dentro del futbol español.
Sin embargo, el vínculo con el club que marcó el inicio de su carrera permanece intacto.
Más de tres décadas después de convertirse en referente azulgrana, Salvador sigue viendo al Atlante como el equipo que cambió su vida y que hoy escribe un nuevo capítulo con su esperado regreso al máximo circuito.