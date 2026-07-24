Platicamos con Luis Miguel Salvador sobre el regreso del Atlante

El Atlante regresa y Luis Miguel Salvador recuerda sus días en los Potros de Hierro

Hablar de Luis Miguel Salvador es hablar de una de las figuras más representativas del Atlante.

El exdelantero, campeón con los Potros de Hierro en la temporada 1992-93 y uno de los máximos goleadores en la historia del club, recordó con emoción la importancia que tuvo la institución en su carrera ahora que el equipo se prepara para su regreso a la Primera División.

Luis Miguel en el Atlante (Cortesía)

“El Atlante fue el equipo que me abrió la puerta y que me dio la oportunidad de probarme. Gracias al equipo me gané el llamado a la Selección Nacional, jugué en un Mundial, me llamaron para Monterrey y más. Siempre voy a estar agradecido con ellos”, compartió.

Para Salvador, el regreso de los Potros representa mucho más que una noticia deportiva.

Se trata del retorno de una institución histórica que ha ocupado un lugar especial en el futbol mexicano durante más de un siglo.