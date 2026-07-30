Jennifer Lopez está a punto de vivir uno de los momentos más importantes de su vida personal. Después de 18 años dedicada por completo a criar a sus hijos, Max y Emme, la artista se prepara para despedirlos cuando ambos se muden a la universidad este nuevo ciclo escolar.
Jennifer Lopez se prepara para despedir a sus hijos Max y Emme: Se van lejos a la universidad
Los hijos de Jennifer Lopez se van a la universidad
Consciente de las distancia habrá entre ellos, la cantante ha aprovechado el verano para pasar tiempo juntos antes de que inicien esta nueva etapa. En días recientes fue vista recorriendo las calles de Roma junto a sus mellizos, con quienes visitó el Coliseo, paseó por Via Condotti e hizo compras mientras comían un helado.
Aunque Jennifer Lopez ha mantenido en privado los detalles sobre las universidades que eligieron sus hijos, sí ha confirmado que estudiarán en instituciones distintas, por lo que ambos dejarán la casa familiar al mismo tiempo. Asimismo, se ha dicho muy orgullos porque los dos fueron admitidos en las cinco universidades a las que postularon y recibieron becas.
"Fueron admitidos en las cinco universidades a las que postularon. Ambos obtuvieron una beca, una beca cada uno. Cada uno consiguió una beca para una universidad. Y siento que se esfuerzan muchísimo. Vi lo mucho que se esforzaron, desde que empezaron... cuando la escuela se puso seria en quinto grado, y simplemente trabajaron duro. Tienen TDAH, así que necesitan aprender de manera diferente, y hubo dificultades y momentos difíciles, pero estoy muy orgullosa de ellos porque hicieron lo que dijeron que iban a hacer, y son buenas personas".
Durante otras recientes entrevistas, la intérprete de On the Floor ha hablado con total honestidad sobre lo que significa convertirse en una mamá cuyos hijos ya no vivirán en casa.
En mayo, durante una aparición en Jimmy Kimmel Live!, confesó entre risas que llevaba dos meses llorando antes de la graduación de Max y Emme: "He estado llorando durante dos meses", admitió la cantante al reconocer que escribir los mensajes para el anuario escolar de sus hijos fue mucho más difícil de lo que imaginaba.
Como toda mamá presente, la actriz contó que ella misma ayudará a sus hijos a preparar todo lo que llevarán a sus nuevos departamentos universitarios. Incluso bromeó con que espera que, al descubrir el reducido espacio de las residencias estudiantiles, ambos extrañen rápidamente las comodidades de casa.
"Vamos a ver sus habitaciones y llevarán todo lo que quieran a sus dormitorios. Después se darán cuenta de que son demasiado pequeños y van a extrañar su casa. Ese es mi plan", dijo riendo.
Semanas después, durante una entrevista en Watch What Happens Live with Andy Cohen, la estrella de 57 años volvió a hablar del tema y explicó que la próxima mudanza representa un cambio profundo para los tres: "Es un momento muy emocional. Siempre hemos sido nosotros tres. Personas han entrado y salido de mi vida, pero siempre hemos sido nosotros tres. Ellos siempre han estado ahí y yo siempre he estado ahí", expresó.
Lopez también aseguró que nunca imaginó realmente cómo sería la vida cuando sus hijos dejaran la casa, aunque reconoce que los educó para ser independientes: "Les di raíces y también alas", dijo durante la conversación con Andy Cohen.
Max y Emme, los hijos de Jennifer Lopez
Max y Emme nacieron el 22 de febrero de 2008, fruto del matrimonio de Jennifer Lopez con el cantante Marc Anthony, con quien estuvo casada entre 2004 y 2014. Desde entonces, la artista ha buscado mantener el equilibrio entre su intensa carrera y la privacidad de sus hijos, quienes solo ocasionalmente la acompañan en eventos públicos o proyectos especiales.
La artista ha reconocido que convertirse en una "empty nester" será un cambio importante, pero asegura sentirse profundamente orgullosa de ver cómo sus hijos emprenden el camino hacia su independencia.