Jennifer Lopez se prepara para despedir a sus hijos Max y Emme: Se van lejos a la universidad

Los hijos de Jennifer Lopez se van a la universidad

Consciente de las distancia habrá entre ellos, la cantante ha aprovechado el verano para pasar tiempo juntos antes de que inicien esta nueva etapa. En días recientes fue vista recorriendo las calles de Roma junto a sus mellizos, con quienes visitó el Coliseo, paseó por Via Condotti e hizo compras mientras comían un helado.

Aunque Jennifer Lopez ha mantenido en privado los detalles sobre las universidades que eligieron sus hijos, sí ha confirmado que estudiarán en instituciones distintas, por lo que ambos dejarán la casa familiar al mismo tiempo. Asimismo, se ha dicho muy orgullos porque los dos fueron admitidos en las cinco universidades a las que postularon y recibieron becas.

"Fueron admitidos en las cinco universidades a las que postularon. Ambos obtuvieron una beca, una beca cada uno. Cada uno consiguió una beca para una universidad. Y siento que se esfuerzan muchísimo. Vi lo mucho que se esforzaron, desde que empezaron... cuando la escuela se puso seria en quinto grado, y simplemente trabajaron duro. Tienen TDAH, así que necesitan aprender de manera diferente, y hubo dificultades y momentos difíciles, pero estoy muy orgullosa de ellos porque hicieron lo que dijeron que iban a hacer, y son buenas personas".

Jennifer Lopez junto a sus hijos Emme y Max (Getty Images)

Durante otras recientes entrevistas, la intérprete de On the Floor ha hablado con total honestidad sobre lo que significa convertirse en una mamá cuyos hijos ya no vivirán en casa.

En mayo, durante una aparición en Jimmy Kimmel Live!, confesó entre risas que llevaba dos meses llorando antes de la graduación de Max y Emme: "He estado llorando durante dos meses", admitió la cantante al reconocer que escribir los mensajes para el anuario escolar de sus hijos fue mucho más difícil de lo que imaginaba.

Como toda mamá presente, la actriz contó que ella misma ayudará a sus hijos a preparar todo lo que llevarán a sus nuevos departamentos universitarios. Incluso bromeó con que espera que, al descubrir el reducido espacio de las residencias estudiantiles, ambos extrañen rápidamente las comodidades de casa.

"Vamos a ver sus habitaciones y llevarán todo lo que quieran a sus dormitorios. Después se darán cuenta de que son demasiado pequeños y van a extrañar su casa. Ese es mi plan", dijo riendo.