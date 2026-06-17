Jennifer Lopez compartió uno de los momentos más importantes de su vida como mamá al revelar que sus mellizos, Emme y Max Muñiz, fueron aceptados en las universidades de su elección. Sin embargo, la celebración vino acompañada de una comentario que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a su exesposo, Marc Anthony.
Jennifer Lopez lanza indirecta a Marc Anthony criticando su papel de papá
Jennifer Lopez lanza una indirecta a Marc Anthony al hablar de la crianza de Emme y Max
Durante su participación en el podcast SmartLess, Jennifer Lopez habló del orgullo que siente al ver a sus hijos iniciar una nueva etapa escolar.
“Es increíble. Y ahora puedo reflexionar sobre mi vida, apreciarla por lo que es y por lo que he creado para mí misma, y ser realmente feliz. Pensé: ‘Lo hiciste tú sola. Tuviste muy poca ayuda’", compartió. “Además, mis dos hijos fueron admitidos en todas las universidades a las que querían ir, obtuvieron becas y están estudiando donde desean”.
La intérprete explicó que este momento la llevó a hacer un balance de los años dedicados a la crianza de Emme y Max, nacidos en 2008 durante su matrimonio con Marc Anthony. Al recordar esa etapa, reconoció el orgullo que siente por haber acompañado de cerca el crecimiento de sus hijos, de 18 años, y dejó entrever que gran parte de esa responsabilidad recayó sobre ella.
Aunque nunca mencionó directamente a Marc Anthony, la frase fue interpretada como una referencia al papel que ambos desempeñaron en la crianza de sus hijos tras poner fin a su matrimonio en 2011.
Para la cantante, ver a sus mellizos alcanzar esta meta representa la recompensa a años de esfuerzo y dedicación.
La ausencia de Marc Anthony en la graduación de su hija Emme
Las declaraciones de Jennifer Lopez llegan semanas después de la ausencia de Marc Anthony en la graduación de sus hijos, uno de los momentos más importantes de sus vidas.
El cantante no fue visto en la ceremonia de graduación de Emme, celebrada en Los Ángeles, donde la actriz estuvo presente acompañando a su hija junto a su mamá, Guadalupe Rodríguez, y Samuel Affleck, hijo de Ben Affleck y Jennifer Garner, quien fue captado muy cercano a la joven.
Al festejo también asistió Max Muñiz y otros integrantes de la familia. Las imágenes difundidas por Page Six mostraron a Emme usando un traje beige de corte relajado, mientras su hermano apareció vestido completamente de negro.
Marc Anthony y Jennifer Lopez se casaron en 2004 y cuatro años después tuvieron a Max y Emme.
El cantante también tiene una hija, Arianna, y un hijo, Chase, con su exnovia Debbie Rosado, así como dos hijos, Cristian y Ryan, con su exesposa Dayanara Torres. El salsero y su esposa Nadia Ferreira le dieron la bienvenida a su hijo, Marco, en junio de 2023, y actualmente esperan su primera hija.