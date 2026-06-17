Jennifer Lopez lanza indirecta a Marc Anthony criticando su papel de papá

Jennifer Lopez lanza una indirecta a Marc Anthony al hablar de la crianza de Emme y Max

Durante su participación en el podcast SmartLess, Jennifer Lopez habló del orgullo que siente al ver a sus hijos iniciar una nueva etapa escolar.

Jennifer Lopez, orgullosa mamá de Emme y Max. (Instagram/jlo)

“Es increíble. Y ahora puedo reflexionar sobre mi vida, apreciarla por lo que es y por lo que he creado para mí misma, y ser realmente feliz. Pensé: ‘Lo hiciste tú sola. Tuviste muy poca ayuda’", compartió. “Además, mis dos hijos fueron admitidos en todas las universidades a las que querían ir, obtuvieron becas y están estudiando donde desean”.

La intérprete explicó que este momento la llevó a hacer un balance de los años dedicados a la crianza de Emme y Max, nacidos en 2008 durante su matrimonio con Marc Anthony. Al recordar esa etapa, reconoció el orgullo que siente por haber acompañado de cerca el crecimiento de sus hijos, de 18 años, y dejó entrever que gran parte de esa responsabilidad recayó sobre ella.

Mark Anthony y Jennifer Lopez (Getty Images)

Aunque nunca mencionó directamente a Marc Anthony, la frase fue interpretada como una referencia al papel que ambos desempeñaron en la crianza de sus hijos tras poner fin a su matrimonio en 2011.

Para la cantante, ver a sus mellizos alcanzar esta meta representa la recompensa a años de esfuerzo y dedicación.