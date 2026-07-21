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Espectáculos

Ya nació: Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian la llegada de su hija Myla

Marc Anthony y Nadia Ferreira anunciaron el nacimiento de su segunda hija con una emotiva publicación en redes sociales, donde compartieron las primeras imágenes de la bebé y revelaron su nombre.
mar 21 julio 2026 11:01 AM
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Marc Anthony y Nadia Ferreira
Marc Anthony y Nadia Ferreira (Getty Images)

La familia de Marc Anthony y Nadia Ferreira acaba de crecer. La pareja anunció el nacimiento de su segunda hija en común y compartió las primeras imágenes de la bebé, quien llevará por nombre Myla.

A través de una publicación en redes sociales, el cantante y la modelo paraguaya comapartieron una emotiva foto en blanco y negro en el que aparecen junto a sus dos hijos. En la imagen, Marquitos, quien cumplió tres años el pasado mes de junio, carga por primera vez a su hermana menor.

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Marc Anthony y Nadia Ferreira y anuncian la llegada de su hija Myla

Junto a la fotografía, ambos expresaron la emoción que viven con la llegada de la nueva integrante de la familia.

"Que bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa MYLA. No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes".

Marc Anthony y Nadia Ferreira
Marc Anthony y Nadia Ferreira (Instagram)

La publicación también incluyó una segunda imagen en la que se observan las manos de Marc, Nadia, Marquitos y la recién nacida, una instantánea que simboliza la unión de la familia.

Aunque la pareja confirmó desde hace varios meses que esperaba una niña, decidió mantener en reserva su nombre hasta el día de su nacimiento.

Marc Anthony y Nadia Ferreira
Marc Anthony y Nadia Ferreira (Instagram)

La única pista llegó durante el baby shower celebrado en junio en Casa Ylang Ylang, donde la decoración incluía una gran letra "M". Ahora, con el anuncio oficial, se confirmó que la pequeña fue nombrada Myla.

El embarazo fue dado a conocer el pasado 28 de enero, una fecha muy especial para la pareja, pues coincidió con su tercer aniversario de bodas.

Marc Anthony y Nadia Ferreira
Nadia Ferreira y Marc Anthony (Instagram)

En aquella ocasión, Nadia compartió la noticia con una fotografía en la que aparecía mostrando su embarazo junto a Marc Anthony y Marquitos.

"¡¡Feliz tercer aniversario!! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser un hermano mayor". Semanas después, ambos revelaron que el bebé que esperaban sería una niña.

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La familia de

Marc Anthony

sigue creciendo

La llegada de Myla convierte a Marquitos, nacido en junio de 2023, en hermano mayor y representa el segundo hijo de Nadia Ferreira.

Para Marc Anthony, en cambio, la recién nacida es su octavo hijo. El intérprete de Vivir mi vida también es padre de Ariana y Chase, de su etapa junto a Debbie Rosado; de Cristian y Ryan, fruto de su matrimonio con Dayanara Torres; y de los mellizos Emme y Max, nacidos durante su relación con Jennifer Lopez.

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Marc Anthony, Nadia Ferreira (Getty Images)

Tras el nacimiento de Marquitos, la pareja había compartido en distintas ocasiones su ilusión por volver a ampliar la familia y su deseo de tener una niña.

Ese sueño finalmente se hizo realidad con la llegada de Myla, una noticia que ambos decidieron compartir con sus seguidores a través de un mensaje cargado de emoción y las primeras imágenes de la bebé, quien ya ocupa un lugar muy especial en la familia.

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Marc Anthony Nadia Ferreira

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