Ya nació: Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian la llegada de su hija Myla

Marc Anthony y Nadia Ferreira y anuncian la llegada de su hija Myla

Junto a la fotografía, ambos expresaron la emoción que viven con la llegada de la nueva integrante de la familia.

"Que bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa MYLA. No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes".

Marc Anthony y Nadia Ferreira (Instagram)

La publicación también incluyó una segunda imagen en la que se observan las manos de Marc, Nadia, Marquitos y la recién nacida, una instantánea que simboliza la unión de la familia.

Aunque la pareja confirmó desde hace varios meses que esperaba una niña, decidió mantener en reserva su nombre hasta el día de su nacimiento.

Marc Anthony y Nadia Ferreira (Instagram)

La única pista llegó durante el baby shower celebrado en junio en Casa Ylang Ylang, donde la decoración incluía una gran letra "M". Ahora, con el anuncio oficial, se confirmó que la pequeña fue nombrada Myla.

El embarazo fue dado a conocer el pasado 28 de enero, una fecha muy especial para la pareja, pues coincidió con su tercer aniversario de bodas.

Nadia Ferreira y Marc Anthony (Instagram)

En aquella ocasión, Nadia compartió la noticia con una fotografía en la que aparecía mostrando su embarazo junto a Marc Anthony y Marquitos.

"¡¡Feliz tercer aniversario!! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser un hermano mayor". Semanas después, ambos revelaron que el bebé que esperaban sería una niña.