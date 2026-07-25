Pau Zurita y su esposo, Alejandro Serralde, esperan a su segundo bebé. La creadora de contenido dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales con un breve video en el que aparece junto a su esposo y su hija Renée, quien se prepara para convertirse en hermana mayor.
La familia crece: Pau Zurita anuncia que está embarazada de su segundo bebé con su esposo Alejandro Serralde
Pau Zurita y Alejandro Serralde esperan a su segundo bebé
La publicación estuvo acompañada por un mensaje dedicado al bebé que viene en camino y reflejó la etapa familiar que Pau ha compartido con sus seguidores durante los últimos años.
"Nuestro corazón volvió a crecer. Ahora somos cuatro", se lee sobre la grabación.
"Esta familia crece!!! Ahora somos 4. Gracias diosito!! Tan pero tan agradecida y feliz por esto!", escribió Pau en el post, con una declaración de amor para su esposo.
Este embarazo llega poco más de un año después del nacimiento de su primera hija, Renée, y consolida una nueva etapa para la influencer, quien ha orientado buena parte de su contenido hacia la maternidad, la vida en pareja y la crianza.
La historia de amor de Pau Zurita y Alejandro Serralde se consolida como familia
La historia de Pau Zurita y Alejandro Serralde comenzó muchos años antes de su boda. La influencer ha contado que ambos se conocían desde la adolescencia y mantuvieron una amistad durante años antes de iniciar su relación sentimental.
La pareja contrajo matrimonio en 2022 en una ceremonia celebrada en Valle de Bravo, rodeada de familiares y amigos cercanos.
Desde entonces, ambos han compartido algunos de los momentos más importantes de su vida en común, siempre con un enfoque discreto y familiar.
Dos años después, en noviembre de 2024, anunciaron que esperaban a su primer bebé mediante una publicación en Instagram en la que Pau mostró el ultrasonido y expresó la emoción de convertirse en mamá por primera vez.
Así ha vivido Pau Zurita la maternidad
Desde el inicio de su primer embarazo, Pau Zurita decidió compartir con naturalidad cada etapa del proceso.
A lo largo de esos meses publicó fotografías del crecimiento de su pancita, habló de los cambios físicos y emocionales que experimentó y mostró cómo su familia acompañó esa nueva etapa, incluidos sus hermanos Juanpa, Andrés y Fernando Zurita.
También compartió con sus seguidores la revelación del sexo del bebé y distintos momentos previos al nacimiento, lo que convirtió su embarazo en uno de los temas centrales de sus redes sociales.
El 22 de mayo de 2025 nació Renée Serralde Martínez-Zurita, después de un embarazo de 41 semanas. La bebé pesó 2.979 kilogramos y midió 51 centímetros.
Pau anunció la noticia con fotografías tomadas en el hospital junto a Alejandro y describió ese día como el más feliz de su vida.
El nacimiento de Renée también convirtió a Juanpa Zurita en tío por primera vez. El influencer y actor compartió públicamente la emoción de conocer a su sobrina y dedicó mensajes de felicitación a la nueva familia.
En febrero de 2026 publicamos el bautizo de Renée, una celebración en la que Pau explicó que el sacramento tenía un profundo significado espiritual para su familia y representaba, al mismo tiempo, una oportunidad para agradecer la etapa que vivió tras el embarazo, el parto y los primeros meses de crianza.
En esa ocasión reveló que eligieron celebrar el bautizo cuando la niña tenía alrededor de ocho meses para que todos sus hermanos pudieran acompañarla.