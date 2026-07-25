La familia crece: Pau Zurita anuncia que está embarazada de su segundo bebé con su esposo Alejandro Serralde

Pau Zurita y Alejandro Serralde esperan a su segundo bebé

La publicación estuvo acompañada por un mensaje dedicado al bebé que viene en camino y reflejó la etapa familiar que Pau ha compartido con sus seguidores durante los últimos años.

"Nuestro corazón volvió a crecer. Ahora somos cuatro", se lee sobre la grabación.

"Esta familia crece!!! Ahora somos 4. Gracias diosito!! Tan pero tan agradecida y feliz por esto!", escribió Pau en el post, con una declaración de amor para su esposo.

Este embarazo llega poco más de un año después del nacimiento de su primera hija, Renée, y consolida una nueva etapa para la influencer, quien ha orientado buena parte de su contenido hacia la maternidad, la vida en pareja y la crianza.