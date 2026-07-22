William Shatner, actor de 'Viaje a las Estrellas', y su hija revelan que recibieron diagnóstico de cáncer en fase 4

Melanie, de 61 años, explicó que en julio de 2022 detectó un pequeño bulto debajo del pecho, apenas cinco meses después de una mastografía sin hallazgos.

Los estudios confirmaron un cáncer de mama HER2 positivo que ya se había extendido a los ganglios linfáticos del tórax, por lo que recibió quimioterapia, una doble mastectomía y 30 sesiones de radioterapia durante aproximadamente un año y medio.

William Shatner recibió un diagnóstico de melanoma con metástasis

Mientras Melanie se acercaba al final de su tratamiento, William Shatner recordado por su icónico personaje en la serie original de Star Trek, descubrió un bulto en la mejilla.

Los médicos diagnosticaron un melanoma maligno en fase IV que ya se había propagado a los pulmones y al cerebro.

El actor fue sometido a una cirugía para retirar el tumor y posteriormente recibió dos años de inmunoterapia.

William Shatner reveló que él y su hija Melanie fueron diagnosticados con cáncer casi al mismo tiempo (Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

Al recordar ese momento, Shatner contó que los especialistas fueron contundentes con el pronóstico inicial. "Me dijeron: 'Tienes cáncer. Si hubieras venido más tarde, habrías muerto'. Así es mi vida. Creo que el universo está cuidando de mí".

El actor también destacó la atención médica que ambos recibieron: "Conseguimos a los médicos perfectos para su cáncer y para mi cáncer", afirmó al referirse al tratamiento que permitió controlar ambas enfermedades.