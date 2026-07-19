Las teorías que desde hace años circulan en internet sobre Britney Spears encontraron una respuesta inesperada: la de su propio hijo. Jayden James se pronunció sobre las versiones que cuestionan la identidad y el estado de salud de la cantante, dejando claro que no da crédito a ese tipo de publicaciones.
Jayden James, hijo de Britney Spears, reacciona a los rumores de que la cantante fue reemplazada por una doble
Jayden James, hijo de Britney Spears, reacciona a los rumores de que la cantante fue reemplazada por una doble
Durante una transmisión en vivo en Instagram, el joven de 19 años reaccionó a un video de TikTok que acumulaba más de 1.2 millones de "Me gusta" y planteaba una pregunta que ha sido repetida por algunos usuarios en redes sociales: "¿Sigue viva Britney Spears?".
“Amigo, puedes ir a sus redes y verla ahora mismo. ¿Están locos?”, respondió entre risas.
Más allá de desmentir las teorías, Jayden James aprovechó la conversación para hablar sobre la rapidez con la que algunas personas aceptan como verdaderas publicaciones virales sin comprobar su origen.
El hijo menor de la intérprete de “Toxic” señaló que la popularidad de este tipo de contenidos responde, en gran medida, a la facilidad con la que se comparten en internet.
“La gente sabe lo crédula que es la gente y se aprovecha de eso. Y cualquiera que lo vea en los medios, simplemente lo ve y si tiene muchos ‘me gusta’, se lo cree. Ni siquiera lo investigan. Simplemente dicen: ‘Vaya, sí, es una locura. Pero me lo creo’”, comentó.
Jayden reconoció que le entristece que ese tipo de versiones sigan circulando, especialmente porque involucran a su madre.
Jayden es uno de los dos hijos que Britney Spears tuvo durante su matrimonio con Kevin Federline. Su hermano mayor, Sean Preston, tiene 20 años. Aunque durante varios años ambos mantuvieron una relación distante con la cantante, recientemente madre e hijos retomaron el contacto y han mostrado señales de un acercamiento, luego de una etapa marcada por diferencias familiares.
Los rumores que rodean a Britney Spears
Las especulaciones en torno a Britney Spears no son nuevas, pero en los últimos meses cobraron fuerza a raíz de algunos episodios que generaron comentarios en redes sociales.
Uno de ellos ocurrió cuando la cantante fue captada de pie sobre el techo corredizo de una camioneta Mercedes mientras circulaba por una autopista de Los Ángeles. En las imágenes también se le observa recostándose sobre el vehículo mientras viajaba acompañada por otra persona.
A esto se sumó el incidente ocurrido en marzo, cuando fue arrestada bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol en Ventura. Posteriormente ingresó a un centro de rehabilitación durante algunas semanas y aceptó un cargo menor por conducción temeraria relacionada con alcohol o drogas.
Estos hechos llevaron a algunos usuarios a expresar preocupación por su bienestar, mientras que otros retomaron teorías sin fundamento sobre supuestos cambios en su apariencia, su forma de bailar, sus dientes o incluso el color de sus ojos.
Britney Spears no ha sido la única figura pública blanco de este tipo de teorías conspirativas. En los últimos años, artistas como Avril Lavigne y Shakira, así como Kate Middleton, también han sido objeto de versiones virales que cuestionan su identidad o aseguran que fueron reemplazadas por dobles, afirmaciones que nunca han sido respaldadas por evidencia.