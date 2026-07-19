Jayden James, hijo de Britney Spears, reacciona a los rumores de que la cantante fue reemplazada por una doble

Durante una transmisión en vivo en Instagram, el joven de 19 años reaccionó a un video de TikTok que acumulaba más de 1.2 millones de "Me gusta" y planteaba una pregunta que ha sido repetida por algunos usuarios en redes sociales: "¿Sigue viva Britney Spears?".

Britney Spears y su hijo Jayden James (Instagram)

“Amigo, puedes ir a sus redes y verla ahora mismo. ¿Están locos?”, respondió entre risas.

Más allá de desmentir las teorías, Jayden James aprovechó la conversación para hablar sobre la rapidez con la que algunas personas aceptan como verdaderas publicaciones virales sin comprobar su origen.

El hijo menor de la intérprete de “Toxic” señaló que la popularidad de este tipo de contenidos responde, en gran medida, a la facilidad con la que se comparten en internet.

Britney Spears y sus hijos Sean Preston y Jayden James (Instagram)

“La gente sabe lo crédula que es la gente y se aprovecha de eso. Y cualquiera que lo vea en los medios, simplemente lo ve y si tiene muchos ‘me gusta’, se lo cree. Ni siquiera lo investigan. Simplemente dicen: ‘Vaya, sí, es una locura. Pero me lo creo’”, comentó.

Jayden reconoció que le entristece que ese tipo de versiones sigan circulando, especialmente porque involucran a su madre.

Jayden es uno de los dos hijos que Britney Spears tuvo durante su matrimonio con Kevin Federline. Su hermano mayor, Sean Preston, tiene 20 años. Aunque durante varios años ambos mantuvieron una relación distante con la cantante, recientemente madre e hijos retomaron el contacto y han mostrado señales de un acercamiento, luego de una etapa marcada por diferencias familiares.