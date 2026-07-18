Estos son los makeup artists de las celebrities que sí o sí tienes que conocer

Mario Dedivanovic: el hombre detrás de una de las marcas de maquillaje más it del momento

El nombre que cambió para siempre la forma en la que entendemos el maquillaje es el de Mario Dedivanovic, pero la mayoría lo conoce como Makeup by Mario. Este artista fue quien puso el contouring en el mapa con su trabajo con Kim Kardashian.

Su técnica consiste en construir el contorno por capas: primero líquidos, luego cremas para construir la forma, y finalmente polvos para fijar todo. Mezcla tonos cálidos y fríos para crear dimensiones, y su famosa "técnica de sandbag", que se basa en aplicar una capa gruesa de polvo suelto alrededor de los ojos y la boca, se convirtió en uno de los secretos de beauty que miles de maquillistas replican.

Mario Dedivanovic, el maquillista que puso el contouring en el mapa y convirtió su nombre en una de las marcas de beauty más cotizadas del mundo. (Vía Instagram (@mariodedivanovic))

También fundó su propia línea de maquillaje, Makeup by Mario, que se convirtió en una de las más cotizadas del mercado. Su producto estrella es el SoftSculpt Transforming Skin Enhancer, un bronceador en crema 3 en 1 que da forma y empareja el tono de la piel con una cobertura ligera.

Este es el potenciador de piel que se puede usar en la piel sin maquillaje, sobre la base o sobre el polvo. (SoftSculpt Transforming Skin Enhancer, $850, Makeup by Mario, Sephora )

Mary Phillips: la creadora del underpainting y el glow de muchas celebrities

Mary Phillips lleva años siendo el secreto mejor guardado de las mujeres más fotografiadas del mundo, como Jennifer López, Hailey Bieber y Kendall Jenner. Su técnica más famosa es el underpainting, que consiste en aplicar contorno e iluminador directamente sobre la piel antes de la base, para que el resultado final parezca que la cara tiene luz propia desde adentro.

Mary Phillips, el secreto mejor guardado de las mujeres más fotografiadas del mundo. (Vía Instagram (@maryphillips))

En 2025 lanzó su propia marca, m.ph, con productos diseñados específicamente para realizar esta técnica. La Underpainting Face Palette es uno de sus productos estrella. Esta paleta está diseñada para corregir, contornear e iluminar la cara para esculpirla y definirla de manera natural.