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Estos son los makeup artists de las celebrities que sí o sí tienes que conocer

Ellos son los responsables de que tus celebrities favoritas siempre se vean perfectas. Te presentamos a los maquillistas más famosos del mundo y los secretos detrás de su trabajo.
sáb 18 julio 2026 02:00 PM
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Ariel Tejada está detrás del glam de Kylie Jenner que la hizo icónica. (Vía Instagram (@makeupbyariel))

Detrás de cada alfombra roja, hay una mente creativa que hace que los looks de las celebrities se vean perfectos en cada momento. Los makeup artists de las estrellas no solo dominan las mejores técnicas del mundo del beauty, sino que también conocen los secretos de cada piel . Ellos son los responsables de las caras más it del momento y sus métodos acaban convirtiéndose en las tendencias que todos amamos y queremos replicar.

Aquí te presentamos a los cuatro maquillistas que están transformando la industria, sus marcas de maquillaje y sus técnicas más famosas.

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Mario Dedivanovic: el hombre detrás de una de las marcas de maquillaje más it del momento

El nombre que cambió para siempre la forma en la que entendemos el maquillaje es el de Mario Dedivanovic, pero la mayoría lo conoce como Makeup by Mario. Este artista fue quien puso el contouring en el mapa con su trabajo con Kim Kardashian.

Su técnica consiste en construir el contorno por capas: primero líquidos, luego cremas para construir la forma, y finalmente polvos para fijar todo. Mezcla tonos cálidos y fríos para crear dimensiones, y su famosa "técnica de sandbag", que se basa en aplicar una capa gruesa de polvo suelto alrededor de los ojos y la boca, se convirtió en uno de los secretos de beauty que miles de maquillistas replican.

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Mario Dedivanovic, el maquillista que puso el contouring en el mapa y convirtió su nombre en una de las marcas de beauty más cotizadas del mundo. (Vía Instagram (@mariodedivanovic))

También fundó su propia línea de maquillaje, Makeup by Mario, que se convirtió en una de las más cotizadas del mercado. Su producto estrella es el SoftSculpt Transforming Skin Enhancer, un bronceador en crema 3 en 1 que da forma y empareja el tono de la piel con una cobertura ligera.

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Este es el potenciador de piel que se puede usar en la piel sin maquillaje, sobre la base o sobre el polvo. (SoftSculpt Transforming Skin Enhancer, $850, Makeup by Mario, Sephora )

Mary Phillips: la creadora del underpainting y el glow de muchas celebrities

Mary Phillips lleva años siendo el secreto mejor guardado de las mujeres más fotografiadas del mundo, como Jennifer López, Hailey Bieber y Kendall Jenner. Su técnica más famosa es el underpainting, que consiste en aplicar contorno e iluminador directamente sobre la piel antes de la base, para que el resultado final parezca que la cara tiene luz propia desde adentro.

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Mary Phillips, el secreto mejor guardado de las mujeres más fotografiadas del mundo. (Vía Instagram (@maryphillips))

En 2025 lanzó su propia marca, m.ph, con productos diseñados específicamente para realizar esta técnica. La Underpainting Face Palette es uno de sus productos estrella. Esta paleta está diseñada para corregir, contornear e iluminar la cara para esculpirla y definirla de manera natural.

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La técnica de underpainting de Mary Phillips se realiza con esta paleta que corrige, contornea e ilumina, esculpiendo la cara antes de la base. (Underpainting Face Palette, $1,115, m.ph beauty by Mary Phillips, mphbeauty.com.)

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Charlotte Tilbury: la reina del beauty que le enseñó al mundo a maquillarse

Pocas personas en la industria del beauty han logrado lo que Charlotte Tilbury, pues pasó de ser la maquillista favorita de Kate Moss, Sienna Miller y Salma Hayek a construir uno de los imperios de belleza más grandes y más reconocidos del mundo. Su enfoque siempre ha sido el mismo: maquillar para hacer sentir a las mujeres la mejor versión de sí mismas.

Su técnica estrella es el "Sandwich Hack", que consiste en primero aplicar setting spray, luego polvo prensado en la zona T, y de nuevo spray encima para lograr un acabado que dure toda la noche sin cuartearse.

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Charlotte Tilbury, la maquillista que construyó el imperio de belleza más famoso del mundo. (Vía Instagram (@charlottetilbury))

Sus colecciones están diseñadas para ser fáciles de elegir y fáciles de usar, pensando en que cualquier mujer, sin importar su nivel de experiencia con el maquillaje, pueda lograr un resultado profesional. Uno de sus productos más solicitados es el Hollywood Flawless Filter, un híbrido entre primer, iluminador y base ligera que se puede usar de varias formas para aportar glow y dimensión a la piel.

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El producto que crea un brillo multidimensional y capta la luz desde todos los ángulos. (Hollywood Flawless Filter, $1,300, Charlotte Tilbury, Sephora )

Ariel Tejada: el hombre que inventó el glam Kylie Jenner

En 2015, Kylie Jenner vio el trabajo de Ariel en Instagram y le mandó un DM: "Cuando estés en L.A., quiero trabajar contigo." Desde entonces, se convirtió en el maquillista de Kylie y de varias de sus hermanas. Tiene casi tres millones de followers en Instagram que lo siguen por sus tutoriales y behind-the-scenes. Su look más icónico se basa en el glamour bronceado y esculpido, con las cejas perfectas, smokey eyes, un delineado cat eye y los labios juicy.

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Ariel Tejada es el responsable de todos los looks icónicos de Kylie Jenner. (Vía Instagram (@makeupbyariel))

Lo que distingue a Ariel de otros maquillistas es que su glamour nunca se ve exagerado: siempre está pulido y controlado, incluso en los looks más dramáticos. Su técnica para maquillar los labios es de las más famosas que tiene: no delinea todo el contorno, sino que trabaja las esquinas exteriores para crear sombra y que el centro sea el punto focal, logrando ese efecto de volumen natural que se volvió parte de la identidad de las Kardashian-Jenner.

Adora jugar con el color y dice que el soft glam nunca pasa de moda, sin importar la tendencia del momento.

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Kim Kardashian luce el look icónico de Ariel: un glam perfecto y súper pulido. (Vía Instagram (@makeupbyariel))

El verdadero secreto de las celebrities: sus maquillistas. Cada look que vemos es el resultado de técnicas únicas y años de práctica. Estos cuatro maquillistas convirtieron el mundo del beauty en arte.

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