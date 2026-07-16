Durante mucho tiempo, Selena Gomez y Benny Blanco hicieron creer al mundo que solo eran amigos y colaboradores. Sin embargo, el productor musical acaba de revelar que su historia de amor comenzó mucho antes de lo que el público imaginaba y que ambos decidieron mantenerla en secreto durante casi nueve meses antes de confirmar su relación.
Selena Gomez y Benny Blanco mantuvieron su romance en secreto por casi un año: la razón
Benny Blanco revela por qué mantuvo su relación con Selena Gomez en secreto
La confesión llegó en una entrevista con El País, en la que Blanco habló por primera vez sobre los primeros meses de su noviazgo con la cantante y actriz, hoy su esposa.
De acuerdo con el productor, él y Selena comenzaron a salir en privado mientras construían una relación lejos de la presión mediática.
"Mantuvimos nuestra relación en privado durante mucho tiempo, unos ocho o nueve meses", explicó Blanco.
El músico recordó que, al inicio del romance, Selena incluso le dio la oportunidad de dar un paso atrás debido al nivel de exposición que implica estar con una de las artistas más famosas del mundo.
"Me preguntó: '¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Entendería perfectamente que prefirieras que solo fuéramos amigos'". La respuesta de Blanco fue inmediata. "Y entonces dije: '¿Sabes qué? Al diablo'".
Según explicó, ambos pudieron proteger su relación gracias al círculo cercano de amigos y familiares que los acompañó desde el principio, algo que considera fundamental para construir una base sólida antes de exponerse públicamente.
Antes de ser pareja, Benny Blanco y Selena Gomez fueron muy buenos amigos
Aunque su romance permaneció oculto durante meses, Selena Gomez y Benny Blanco se conocían desde hacía más de una década. Su primera colaboración profesional ocurrió en 2015, cuando el productor participó en canciones del álbum Revival. Más tarde volvieron a trabajar juntos en temas como I Can't Get Enough y, finalmente, en el álbum colaborativo I Said I Love You First.
Los rumores sobre una posible relación comenzaron a tomar fuerza en julio de 2023, cuando Blanco apareció en fotografías de la celebración del cumpleaños de Selena. Sin embargo, no fue sino hasta diciembre de ese año cuando la cantante confirmó públicamente el romance a través de Instagram.
La pareja anunció su compromiso un año después y contrajo matrimonio en septiembre de 2025 en una ceremonia privada celebrada en Santa Bárbara, California, rodeados de familiares, amigos y figuras de la música y el entretenimiento.