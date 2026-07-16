Selena Gomez y Benny Blanco mantuvieron su romance en secreto por casi un año: la razón

Benny Blanco revela por qué mantuvo su relación con Selena Gomez en secreto

La confesión llegó en una entrevista con El País, en la que Blanco habló por primera vez sobre los primeros meses de su noviazgo con la cantante y actriz, hoy su esposa.

De acuerdo con el productor, él y Selena comenzaron a salir en privado mientras construían una relación lejos de la presión mediática.

"Mantuvimos nuestra relación en privado durante mucho tiempo, unos ocho o nueve meses", explicó Blanco.

El músico recordó que, al inicio del romance, Selena incluso le dio la oportunidad de dar un paso atrás debido al nivel de exposición que implica estar con una de las artistas más famosas del mundo.

Benny Blanco y Selena Gomez (Instagram)

"Me preguntó: '¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Entendería perfectamente que prefirieras que solo fuéramos amigos'". La respuesta de Blanco fue inmediata. "Y entonces dije: '¿Sabes qué? Al diablo'".

Según explicó, ambos pudieron proteger su relación gracias al círculo cercano de amigos y familiares que los acompañó desde el principio, algo que considera fundamental para construir una base sólida antes de exponerse públicamente.

