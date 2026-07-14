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Belleza

El Diario de Belleza de Dani Schulz

La influencer venezolana nos platica todo sobre sus secretos de beauty en nuestra edición de julio-agosto.
mar 14 julio 2026 04:10 PM
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La influencer venezolana nos comparte en exclusiva sus beauty secrets. (via Instagram (@danigschulz))

Está en boca de todos, pues bien dijo Rawayana, “los ojitos claros Dani Schulz verde acuarela”, y lo refuerzan sus 1.2 millones de followers en TikTok. Para Dani, menos es más, y lo demuestra en el minimalismo de su rutina de skincare, en el cuidado que le da a su pelo y en esa vibra effortless que la acompaña en cada uno de sus looks: desde Coachella hasta el momento en el que nos contó con lujo de detalle, sus musts de belleza.

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El consejo de oro

Para mí, siempre va primero la hidratación y lo que comas y tomas afecta todo por dentro así que para mí, eso es lo importante. Mi piel responde mejor cuando está humectada y me importa que mis productos sellen eso.

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Una crema hidratante es esencial en cualquier rutina de skincare. (Crema facial, $2,300, Chanel, El Palacio de Hierro)

Si se trata de bases favoritas

La respuesta varía en que sea para un evento o para el día a día, si te soy completamente honesta. Si hablamos del diario, me encanta Les Beiges de Chanel pues me gusta la sensación ligera en la piel, pero cuando quiero más cobertura o que dure más, soy fanática de la base de Haus Labs, es de las más top que he probado.

¡Wow tu lip combo!

Mi producto para labios favorito sin duda son los lip liners, amo el de Makeup Forever en el tono Anywhere Caffeine y diario uso el de Sacheu que es peel-off y me encanta; un poco de bálsamo y ¡listo!

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Dani es popular por sus lip combos, y este lip liner es de sus favoritos. (Lip Liner, $265, Scaheu, revolve.com)

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¿Un clásico?

Uso Bleu de Chanel, lo amo porque es inesperado y muy rico. No es tan masculino ni tan femenino, me parece neutral. No me gusta mucho lo floral ni lo demasiado ligero.

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Una loción masculina que muchas aman por su aroma fuerte pero neutral. (Loción, Chanel, $2,900, chanel.com)

En el día

Mi rutina es bien simple, uso tres productos. Jabón en la cara después de hacer ejercicio, suero de Skinceuticals, contorno de ojos que recomiendo a los que tengan piel seca y sellar con crema facial.

Hair Journey

Me cuido mucho el pelo, me permito un día a la semana de calor y duermo con un bonnet de seda. Me lo lavo diario, con un shampoo para pelo delgado y trato de dejar mis rizos al natural.

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Un shampoo que cubra las necesidades de tu melena es esencial. (Shampoo, $850, Olaplex, Sephora)
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Los 3 beauty looks de las invitadas a la boda de Taylor Swift que nos tienen obsesionadas Aunque el look de la novia sigue siendo un misterio, las invitadas ya compartieron los maquillajes y peinados que, sin duda, son la inspo perfecta.

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Chanel Skincare

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