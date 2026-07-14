El Diario de Belleza de Dani Schulz

El consejo de oro

Para mí, siempre va primero la hidratación y lo que comas y tomas afecta todo por dentro así que para mí, eso es lo importante. Mi piel responde mejor cuando está humectada y me importa que mis productos sellen eso.

Una crema hidratante es esencial en cualquier rutina de skincare. (Crema facial, $2,300, Chanel, El Palacio de Hierro)

Si se trata de bases favoritas

La respuesta varía en que sea para un evento o para el día a día, si te soy completamente honesta. Si hablamos del diario, me encanta Les Beiges de Chanel pues me gusta la sensación ligera en la piel, pero cuando quiero más cobertura o que dure más, soy fanática de la base de Haus Labs, es de las más top que he probado.

¡Wow tu lip combo!

Mi producto para labios favorito sin duda son los lip liners, amo el de Makeup Forever en el tono Anywhere Caffeine y diario uso el de Sacheu que es peel-off y me encanta; un poco de bálsamo y ¡listo!