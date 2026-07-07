Brad Pitt se ve más joven a sus 62 años, ¿qué se hizo?

¿Qué se han hecho los famosos en la cara?

Brad Pitt se suma a lista de hombres que han optado por distintos procedimientos estéticos con la intención de rejuvenecer su apariencia. En imágenes recientes se nota su piel lisa y un rostro más definido.

Brad Pitt logró eliminar las arrugas de su frente y perfilar su rostro. (Getty Images)

Según algunos cirujanos y especialistas, varios de ellos, recurren a la blefaroplastia, una cirugía que corrige el exceso de piel y grasa en los párpados, para abrir la mirada y reducir las arrugas alrededor de la zona.

En esta publicación, podemos ver a un Brad renovado, con una apariencia mucho más juvenil y nuestras apuestas están en que se hizo la blefaroplastia, además de carillas en los dientes, posiblemente una rinoplastía y un face lift. (via Instagram (@lauriezanoletti))

La industria de la belleza no se limita únicamente a las mujeres, y los hombres ya se están dando cuenta de esto. Si bien Anne Hathaway y Demi Moore se han hecho ya algunos procedimientos para revertir el paso del tiempo, hablamos ahora de los varones. Además de esta cirugía, ellos también optan por procedimientos menos invasivos como el bótox, el lifting, las inyecciones de ácido hialurónico y, obviamente, ha aumentado su preocupación por el cuidado de la piel.