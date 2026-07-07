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Belleza

Brad Pitt se ve más joven a sus 62 años, ¿qué se hizo?

El actor Brad Pitt se suma a la lista de famosos que han optado por rejuvenecerse en los últimos años.
mar 07 julio 2026 05:05 PM
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Brad Pitt junto a su novia Inés Ramón. (Instagram)

Todos hemos notado que los hombres se ven diferentes y el más reciente en sumarse a los cambios estéticos es Brad Pitt. En una reciente publicación de Instagram, vimos al actor con una nueva apariencia: piel sin arrugas, pelo perfecto y la forma de la cara notablemente más afilada.

Seguramente te preguntarás "¿qué se hizo Brad Pitt?", y quizá tengamos la respuesta, pues está en boca de todo Hollywood, ¡te contamos!

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¿Qué se han hecho los famosos en la cara?

Brad Pitt se suma a lista de hombres que han optado por distintos procedimientos estéticos con la intención de rejuvenecer su apariencia. En imágenes recientes se nota su piel lisa y un rostro más definido.

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Brad Pitt logró eliminar las arrugas de su frente y perfilar su rostro. (Getty Images)

Según algunos cirujanos y especialistas, varios de ellos, recurren a la blefaroplastia, una cirugía que corrige el exceso de piel y grasa en los párpados, para abrir la mirada y reducir las arrugas alrededor de la zona.

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En esta publicación, podemos ver a un Brad renovado, con una apariencia mucho más juvenil y nuestras apuestas están en que se hizo la blefaroplastia, además de carillas en los dientes, posiblemente una rinoplastía y un face lift. (via Instagram (@lauriezanoletti))

La industria de la belleza no se limita únicamente a las mujeres, y los hombres ya se están dando cuenta de esto. Si bien Anne Hathaway y Demi Moore se han hecho ya algunos procedimientos para revertir el paso del tiempo, hablamos ahora de los varones. Además de esta cirugía, ellos también optan por procedimientos menos invasivos como el bótox, el lifting, las inyecciones de ácido hialurónico y, obviamente, ha aumentado su preocupación por el cuidado de la piel.

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Brad Pitt se suma a las celebs masculinas que optan por verse más rejuvenecidos. (via Instagram (@lauriezanoletti))

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Las celebridades que han recurrido a estos procedimientos

Hay varias celebs masculinas que han tenido un cambio de apariencia notable en los últimos años: Bradley Cooper, Cristiano Ronaldo, Ryan Gosling, Brad Pitt y hasta George Clooney.

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El cambio de Bradley Cooper dio mucho de que hablar, pues su apariencia es completamente distinto. (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images f)

Cada uno de ellos ha generado un impacto por su before & after, porque seamos honestas, el cambio es evidente y después de estar acostumbradas a verlos de cierta forma, si somos capaces de notar esos pequeños arreglos.

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Ryan Gosling ha optado por procedimientos más amables, como ácido hialurónico en mejillas y bótox. (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images)
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