Brad Pitt se ve más joven a sus 62 años, ¿qué se hizo?

Todos hemos notado que los hombres se ven diferentes y el más reciente en sumarse a los cambios estéticos es Brad Pitt. En una reciente publicación de Instagram, vimos al actor con una nueva apariencia: piel sin arrugas, pelo perfecto y la forma de la cara notablemente más afilada.
Seguramente te preguntarás "¿qué se hizo Brad Pitt?", y quizá tengamos la respuesta, pues está en boca de todo Hollywood, ¡te contamos!
Publicidad
¿Qué se han hecho los famosos en la cara?
Brad Pitt se suma a lista de hombres que han optado por distintos procedimientos estéticos con la intención de rejuvenecer su apariencia. En imágenes recientes se nota su piel lisa y un rostro más definido.
Según algunos cirujanos y especialistas, varios de ellos, recurren a la blefaroplastia, una cirugía que corrige el exceso de piel y grasa en los párpados, para abrir la mirada y reducir las arrugas alrededor de la zona.
La industria de la belleza no se limita únicamente a las mujeres, y los hombres ya se están dando cuenta de esto. Si bien Anne Hathaway y Demi Moore se han hecho ya algunos procedimientos para revertir el paso del tiempo, hablamos ahora de los varones.Además de esta cirugía, ellos también optan por procedimientos menos invasivos como el bótox, el lifting, las inyecciones de ácido hialurónico y, obviamente, ha aumentado su preocupación por el cuidado de la piel.
Publicidad
Las celebridades que han recurrido a estos procedimientos
Hay varias celebs masculinas que han tenido un cambio de apariencia notable en los últimos años: Bradley Cooper, Cristiano Ronaldo, Ryan Gosling, Brad Pitt y hasta George Clooney.
Cada uno de ellos ha generado un impacto por su before & after, porque seamos honestas, el cambio es evidente y después de estar acostumbradas a verlos de cierta forma, si somos capaces de notar esos pequeños arreglos.