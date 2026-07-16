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Espectáculos

Revelan la causa de muerte de Sam Neill, actor de 'Jurassic Park'

El actor de Parque Jurásico, estrella de 'Jurassic Park', falleció a los 78 años por una neumonía, confirmó su agente, quien aclaró que ya había superado el linfoma que padecía.
jue 16 julio 2026 09:32 AM
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Sam Neill (AFP)

La estrella de Jurassic Park, Sam Neill, murió a causa de una neumonía, informó su agente este jueves en un mensaje destinado a aclarar la situación a los fanáticos del recordado actor.

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Revelan la causa de muerte de Sam Neill, actor de 'Jurassic Park'

Neill falleció el pasado lunes en Australia a los 78 años, aseguró entonces su familia en un comunicado.

En ese momento ya no padecía cáncer, añadieron sus allegados sin dar más detalles sobre la causa de su muerte.

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Sam Neill (Getty Images)

"Hablé con su familia y deseo aclarar algunos detalles para sus fans", dijo Philip Grenz, el representante del actor durante años, en un comunicado a la emisora pública Radio New Zealand.

"Sam falleció a causa de una neumonía. Antes de enfermarse, Sam había luchado valientemente y vencido un linfoma gracias a un nuevo tratamiento llamado terapia CAR-T".

La familia del actor celebrará una ceremonia privada en Nueva Zelanda, dijo el agente.

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Sam Neill dejó proyectos que aún no se estrenan

"Dado que Sam era un hombre muy reservado que detestaba el alboroto, su familia le rendirá homenaje con una ceremonia conmemorativa privada en su granja de Nueva Zelanda en una fecha posterior aún por determinar", añadió.

Grenz señaló que Neill había filmado cuatro proyectos durante el último año, los cuales se estrenarán en los "próximos meses", sin dar más detalles.

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Sam Neill se sometió a tratamiento de quimioterapias para tratar el cáncer en la sangre. (Getty Images)

Neill reveló en unas memorias de 2023 que "posiblemente se estaba muriendo" de un linfoma no Hodgkin en etapa tres. Sin embargo, a principios de este año declaró que ya no tenía cáncer, gracias a una terapia genética que modificó su sistema inmunológico.

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Sam Neill

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