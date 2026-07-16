Revelan la causa de muerte de Sam Neill, actor de 'Jurassic Park'

Neill falleció el pasado lunes en Australia a los 78 años, aseguró entonces su familia en un comunicado.

En ese momento ya no padecía cáncer, añadieron sus allegados sin dar más detalles sobre la causa de su muerte.

Sam Neill (Getty Images)

"Hablé con su familia y deseo aclarar algunos detalles para sus fans", dijo Philip Grenz, el representante del actor durante años, en un comunicado a la emisora pública Radio New Zealand.

"Sam falleció a causa de una neumonía. Antes de enfermarse, Sam había luchado valientemente y vencido un linfoma gracias a un nuevo tratamiento llamado terapia CAR-T".

La familia del actor celebrará una ceremonia privada en Nueva Zelanda, dijo el agente.

