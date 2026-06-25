Angelina Jolie revela que, desde de su divorcio de Brad Pitt, no ha salido con nadie: 'Tengo que volver a vivir'

Angelina Jolie revela que lleva una década soltera tras el fin de su matrimonio con Brad Pitt

En una reciente entrevista concedida a Yahoo con motivo del estreno de Couture, su nueva película dirigida por Alice Winocour, la ganadora del Oscar explicó que, tras su divorcio de Brad Pitt, su atención ha estado centrada en sus hijos y en reconstruir distintos aspectos de su vida personal.

“Para ser sincera, no salgo con nadie desde que me divorcié hace diez años. Acabo convenciéndome de que esa parte de mí ya no es lo más importante en mi vida, si me centro en mis hijos y en mi familia”, declaró.

Angelina Jolie (Getty Images)

Desde su separación en septiembre de 2016, Angelina Jolie ha priorizado la crianza de sus hijos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne, una experiencia que, asegura, ha redefinido la manera en que se percibe a sí misma.

Sin embargo, sus hijas también le han ayudado a recuperar espacios personales que durante años quedaron olvidados por sus responsabilidades familiares.

“Me hablan como mujeres jóvenes y veo lo que deseo para ellas. Veo lo que no quiero que pierdan y aquello a lo que quiero que se aferren. Y esto, de alguna manera, me está recordando lo que yo misma podría haber perdido”, comentó.

Shiloh Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Vivienne Jolie-Pitt, Maddox Jolie-Pitt y Knox Jolie-Pitt. (Shutterstock)

La actriz considera que esa relación le ha permitido reencontrarse con aspectos de su personalidad que habían quedado en pausa.

“Creo que, en cierto sentido, me están devolviendo a mi antiguo yo. Creo que hoy en día quieren que no sea solo 'mamá'. Hay un espacio diferente para que pueda volver a ser esa mujer, y no solo una madre”, aseguró.