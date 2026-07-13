Muere Sam Neill a los 78 años, protagonista de 'Jurassic Park'

"Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida", indicó la nota, sin brindar detalles sobre las causas de su muerte.

El actor, que interpretó al paleontólogo Alan Grant en la taquillera cinta de 1993 Parque Jurásico, dirigida por Steven Spielberg, reveló en sus memorias de 2023 que estaba "posiblemente muriendo" de un linfoma no hodgkiniano en estadio tres.

Pero en abril pasado declaró estar libre de cáncer gracias a una terapia genética que modificó su sistema inmunitario.

Sam Neill (AFP)

Según el comunicado, el intérprete había estado recibiendo tratamiento en el hospital privado St Vincent's de Sídney.

"La pérdida fue repentina e inesperada, pero bendecida por el hecho de que Sam seguía libre de cáncer", precisó la familia.

Tras conocer el deceso, el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, rindió homenaje al actor y a su obra, considerándolo como "uno de los grandes".

"Durante más de cincuenta años llevó las historias de Nueva Zelanda al mundo, y su talento contribuyó a hacer de nuestra industria cinematográfica lo que es hoy: una de nuestras mayores exportaciones culturales", afirmó el dirigente en un comunicado.

Sam Neill (AFP)

También su homólogo australiano, Anthony Albanese, dijo que Neill ocupaba "un lugar especial en los corazones australianos".

"Irónico y seco, reflexivo y lacónico, Sam combatió la enfermedad con la misma dignidad, humor y convicción que dieron fuerza a cada una de sus interpretaciones", sostuvo.

