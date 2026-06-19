El inesperado hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt que aún mantiene lazos con la familia del actor

Pax Jolie-Pitt aún mantiene lazos con la familia de Brad Pitt

De acuerdo con Page Six, el joven recientemente asistió a una reunión familiar para celebrar el compromiso de su prima Sydney Pitt, donde coincidió con Julie Pitt Neal, hermana del actor, y otros familiares cercanos.

Aunque esto podría interpretarse como una señal de reconciliación, las mismas fuentes aseguran que Pax "no tiene mucha relación con Brad" y que el contacto se limita, principalmente, a la familia extendida.

Pax Jolie-Pitt (Getty Images )

La revelación llega en un momento delicado para la familia, después de que varios de sus hermanos decidieran dejar de usar públicamente el apellido Pitt y tras la finalización oficial del divorcio entre Angelina Jolie y Brad Pitt, en diciembre de 2024.

En los últimos años, varios de los hijos de la expareja han tomado decisiones que reflejan el enfriamiento de su relación con el protagonista de F1. Shiloh eliminó legalmente "Pitt" de su apellido en 2024, mientras que Zahara y Maddox han seguido pasos similares. Incluso Knox y Vivienne han comenzado a presentarse simplemente como Jolie en algunos ámbitos públicos.

Pese a ello, personas cercanas al actor han señalado que Brad Pitt no ha perdido la esperanza de reconstruir el vínculo con sus hijos. El ganador del Oscar ha mantenido un perfil discreto desde que terminó su largo proceso de divorcio con Angelina, una separación iniciada en 2016 tras el polémico incidente ocurrido en un avión privado.