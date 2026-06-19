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Espectáculos

El inesperado hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt que aún mantiene lazos con la familia del actor

Mientras varios de sus hermanos han dejado de usar el apellido Pitt, Pax Jolie-Pitt mantiene una relación con la familia paterna, aunque su vínculo con Brad Pitt sigue siendo distante.
vie 19 junio 2026 07:00 AM
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Shiloh Jolie-Pitt, Angelina Jolie y Pax Thien Jolie-Pit. (Getty Images)

La complicada relación entre Brad Pitt y sus seis hijos con Angelina Jolie ha vuelto a ser tema de conversación. Sin embargo, en medio del distanciamiento que varios de ellos han mostrado públicamente hacia el actor, uno parece haber tomado un camino distinto.

Se trata de Pax Jolie-Pitt, de 22 años, quien, según fuentes cercanas, mantiene contacto con algunos integrantes de la familia de Brad Pitt.

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Zahara, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, solicita legalmente eliminar el apellido del actor Zahara Jolie Pitt presentó una solicitud ante un tribunal de California para eliminar el apellido paterno de su nombre, al igual que sus hermanos Shiloh y Maddox.

Pax Jolie-Pitt aún mantiene lazos con la familia de Brad Pitt

De acuerdo con Page Six, el joven recientemente asistió a una reunión familiar para celebrar el compromiso de su prima Sydney Pitt, donde coincidió con Julie Pitt Neal, hermana del actor, y otros familiares cercanos.

Aunque esto podría interpretarse como una señal de reconciliación, las mismas fuentes aseguran que Pax "no tiene mucha relación con Brad" y que el contacto se limita, principalmente, a la familia extendida.

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Pax Jolie-Pitt (Getty Images )

La revelación llega en un momento delicado para la familia, después de que varios de sus hermanos decidieran dejar de usar públicamente el apellido Pitt y tras la finalización oficial del divorcio entre Angelina Jolie y Brad Pitt, en diciembre de 2024.

En los últimos años, varios de los hijos de la expareja han tomado decisiones que reflejan el enfriamiento de su relación con el protagonista de F1. Shiloh eliminó legalmente "Pitt" de su apellido en 2024, mientras que Zahara y Maddox han seguido pasos similares. Incluso Knox y Vivienne han comenzado a presentarse simplemente como Jolie en algunos ámbitos públicos.

Pese a ello, personas cercanas al actor han señalado que Brad Pitt no ha perdido la esperanza de reconstruir el vínculo con sus hijos. El ganador del Oscar ha mantenido un perfil discreto desde que terminó su largo proceso de divorcio con Angelina, una separación iniciada en 2016 tras el polémico incidente ocurrido en un avión privado.

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Pax Jolie, muy unido a Angelina Jolie y lejos del foco mediático

Aunque suele mantenerse alejado de Hollywood, Pax ha acompañado a su madre en algunos eventos benéficos y proyectos recientes. Hace apenas unos días, ambos participaron en un torneo de pickleball organizado por la fundación Support+Feed en Los Ángeles.

62nd New York Film Festival - "Maria" - Red Carpet
Pax Thien Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Zahara Marley Jolie y Maddox Chivan Jolie-Pitt. (Getty Images)

Al igual que sus hermanos, el joven ha preferido una vida lejos de los reflectores. Sin embargo, su decisión de mantener una relación con los Pitt demuestra que, pese a las fracturas familiares, algunos lazos siguen intactos y que la historia entre Brad Pitt y sus hijos todavía está lejos de escribirse por completo.

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Angelina Jolie Brad Pitt

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