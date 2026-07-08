El millonario negocio de ligas para el pelo de Erling Haaland

El negocio de ligas para el pelo de Erling Haaland

El delantero noruego Erling Haaland es accionista y embajador de Kknekki, una firma especializada en ligas para el pelo que utiliza desde hace varios años tanto con el Manchester City como con la selección de Noruega. La empresa confirmó recientemente el lanzamiento de una colección especial inspirada en el futbolista, bautizada como Haaland Edition.

La edición limitada incluye ocho ligas en distintos colores, cada una con un detalle personalizado que hace referencia al atacante. El producto busca reflejar tanto su imagen dentro del terreno de juego como su estilo fuera de él.

Aunque para muchos su peinado es solo una cuestión estética, Haaland ha explicado que mantener el pelo bien sujeto es una necesidad durante los partidos. De acuerdo con representantes de Kknekki, el delantero comenzó a usar estas ligas cuando dejó crecer su cabello y, con el tiempo, se convirtió en un cliente tan fiel que decidió invertir en la compañía.

Erling Haaland (Getty Images)

Su caso se suma a la tendencia cada vez más común entre las grandes estrellas del deporte: convertir su imagen en un negocio. En lugar de limitarse a protagonizar campañas publicitarias, Haaland apostó por formar parte de la empresa como inversionista, vinculando directamente su marca personal con el crecimiento del negocio.