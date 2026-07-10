Luis Ernesto Franco confiesa que pensó en quitarse la vida tras divorcio de Marimar Vega

La razón del divorcio de Luis Ernesto Franco y Marimar Vega

El actor Luis Ernesto Franco contó, en entrevista con Paty Chapoy, la historia de su relación con Marimaer Vega y los motivos que llevaron al fracaso de su matrimonio.

"Con Marimar tuve una relación de amistad primero, después fuimos novios en la escuela. Estaba muy enamorada de Adrián (Uribe), entonces a mí me costó conquistarla. Nos casamos por las razones equivocadas. Y no funcionó".

La pareja contrajo matrimonio en 2015 y anunció su separación apenas un año después. A casi una década de aquel episodio, el actor aseguró que, aunque la relación fue complicada, el proceso de divorcio estuvo marcado por el respeto y la madurez.

Marimar Vega y Luis Ernesto Franco. (Cuartoscuro)

"Evidentemente nos divorciamos de una manera tan madura y tan pacífica que lo digo enfrente de ella: el divorcio fue más sano y más pacífico que toda la relación. Éramos unos niños lastimados relacionándonos. Nos relacionamos desde una carencia".

Gracias a las terapias que ambos realizaron por separado, el actor comprendió que el conflicto no estaba en su entonces esposa, sino en las heridas personales que cada uno cargaba.

"Nos separamos de manera muy pacífica y creo que los dos nos dimos cuenta que el problema no estaba en el otro, sino estaba en cada uno. La familia que yo tengo hoy ese ha sido mi sueño toda la vida, y creo que la relación que tiene ahora ella en su matrimonio es el tipo de relación que ella deseaba. Pero fue en terapia que nos dijeron: 'Tú vas para el norte y tú vas para el sur'".

El actor también recordó el momento en el que comprendió que su matrimonio había llegado a un punto sin retorno.

"Yo me di cuenta que si seguía en ese matrimonio, así iba a ser mi vida. Fue una noche tan dolorosa, nos peleamos muy fuerte. No nos separamos ahí, pero ahí tomé la decisión interna de que no quería eso. Si no tomaba la decisión y era congruente con eso, nunca iba a tener la familia que por dentro yo deseaba".

Marimar y Luis Ernesto se casaron acompañados de familiares y amigos, quienes compartieron fotografías de tan bello momento. (Instagram)

La crisis que cambió la vida de Luis Ernesto Franco

Después del divorcio, Marimar Vega regresó a México, mientras Luis Ernesto Franco permaneció en Los Ángeles. Fue ahí donde comenzó uno de los periodos más difíciles de su vida.

El actor contó que la separación lo llevó a enfrentar una profunda depresión y una crisis existencial que lo hizo perder el sentido de su vida: "Cuando nos separamos, ella se regresó a México y yo me quedé en Los Ángeles. Luego, luego empecé mi proceso y mi relación con Dios".

Fue entonces cuando una Biblia que llevaba años en su casa comenzó a cobrar un significado completamente distinto: "Toda mi vida se me vino como flashback. Estaba en la cocina en Los Ángeles y me entró estas ganas de: 'Ya no quiero estar, no quiero vivir. No me gusta mi vida'".