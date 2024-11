Marimar Vega y Luis Ernesto Franco hablan como nunca de su divorcio

En una conversación sincera y sin filtros, Marimar Vega y Luis Ernesto Franco hablaron abiertamente sobre su separación en el podcast Mejor Q' Ayer, un proyecto que estrenó el actor el pasado 11 de noviembre

La ex pareja, que se conoció en 2010 cuando compartieron créditos en 'No Sé si Cortarme las Venas o Dejármelas Largas', compartió sus sentimientos y reflexiones sobre el fin de su relación.

En el primer avance de la plática que tuvieron Marimar y Luis Ernesto, la actriz recordó cómo vivió el proceso que su separación marcó un antes y un después en su vida.

"Todo ese año de mi vida lo viví muy como fracasada", admitió la actriz. "Sí, todo sucede por algo, pero tú también eres responsable en aceptar lo inaceptable, confiando en que lo que es, es", agregó.

Por su parte, Luis Ernesto, reconoció qué fue lo que influyó en él para separarse de Marimar.

"Yo me di cuenta, ya que estaba fuera de aquí, que no son las circunstancias, sino es el medio lo que me hacía no estar bien yo mismo".

Por otra parte, ambos reflexionaron sobre la decisión que los llevó a tener una nueva pareja: ella al junto a su actual esposo, Jerónimo Rodríguez, y él junto a Roza Laven, la madre de su hijo Leo, con quien contrajo matrimonio en enero de 2022.