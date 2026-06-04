Rosalía se ve obligada a posponer varios conciertos por una emergencia familiar

"Debido a una emergencia familiar, Rosalía tiene que posponer sus próximos shows en Miami los días 4 y 6 de junio. Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción. A medida que el recorrido explora la reprogramación, por favor, mantengan sus boletos. Gracias por su paciencia", compartieron el Kaseya Center de Miami y el Kia Center de Orlando en sus redes sociales.

La estrella de 33 años estaba a punto de iniciar la etapa norteamericana de su última gira mundial, que la iba a llevar por 11 ciudades en Estados Unidos y Canadá.

Rosalía tenía previsto celebrar dos conciertos en Miami, este jueves y el sábado, y otro en Orlando el próximo lunes.

Con Lux, su cuarto álbum publicado en noviembre, Rosalía ofreció un trabajo con un fuerte componente sinfónico, cantado en una decena de idiomas y marcado por la espiritualidad.

Rosalía (Getty Images )

El disco obtuvo muchos elogios de la crítica y le permitió llevarse el galardón a artista internacional del año en los BRIT Awards en marzo.