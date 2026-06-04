La cantante española Rosalía aplazó los tres conciertos de su gira "Lux" previstos en Florida entre este jueves y el próximo lunes por una "emergencia familiar", anunciaron las salas de Miami y Orlando donde se iban a celebrar.
Rosalía se ve obligada a posponer varios conciertos por una emergencia familiar
"Debido a una emergencia familiar, Rosalía tiene que posponer sus próximos shows en Miami los días 4 y 6 de junio. Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción. A medida que el recorrido explora la reprogramación, por favor, mantengan sus boletos. Gracias por su paciencia", compartieron el Kaseya Center de Miami y el Kia Center de Orlando en sus redes sociales.
La estrella de 33 años estaba a punto de iniciar la etapa norteamericana de su última gira mundial, que la iba a llevar por 11 ciudades en Estados Unidos y Canadá.
Rosalía tenía previsto celebrar dos conciertos en Miami, este jueves y el sábado, y otro en Orlando el próximo lunes.
Con Lux, su cuarto álbum publicado en noviembre, Rosalía ofreció un trabajo con un fuerte componente sinfónico, cantado en una decena de idiomas y marcado por la espiritualidad.
El disco obtuvo muchos elogios de la crítica y le permitió llevarse el galardón a artista internacional del año en los BRIT Awards en marzo.
'Lux', el álbum con el que Rosalía abrió una nueva etapa artística
El aplazamiento de los conciertos llega en un momento especialmente importante para la cantante española. La gira Lux marca el regreso de Rosalía a los escenarios con un proyecto que ha sido considerado por la crítica como uno de los trabajos más ambiciosos de su carrera.
Lanzado en noviembre de 2025, el álbum supuso un giro respecto a sus producciones anteriores al incorporar arreglos orquestales, influencias de música sacra y canciones interpretadas en varios idiomas.
El recibimiento del disco fue ampliamente positivo. Medios especializados como NME y Rolling Stone UK destacaron la evolución artística de la cantante y su capacidad para combinar experimentación sonora con una propuesta única.
El éxito del proyecto quedó confirmado en marzo pasado, cuando Rosalía fue reconocida como Artista Internacional del Año en los BRIT Awards, consolidando una etapa que la ha mantenido entre las figuras más influyentes de la música contemporánea.