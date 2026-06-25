Maite Perroni llevará su ‘Belleza’ al mundo; Lionsgate distribuirá su nueva película fuera de América Latina

Maite Perroni da un nuevo paso en su constante expansión actoral con ‘Belleza’

El acuerdo con Lionsgate contempla la distribución televisiva en mercados internacionales de Belleza, mientras que los derechos para América Latina permanecen fuera de la negociación.

La empresa estadounidense reforzó así su catálogo de producciones en español, un segmento que mantiene crecimiento entre plataformas y cadenas internacionales interesadas en contenido latinoamericano, según dio a conocer hoy The Hollywood Reporter.

Maite Perroni (Quién)

Para Maite Perroni, Belleza llega en un momento de expansión de su carrera fuera de las telenovelas y las series de streaming.

En los últimos años encabezó producciones como Oscuro deseo, una de las series en español más vistas de Netflix durante su estreno, además de participar en proyectos cinematográficos en México, España y Estados Unidos.

También anunció recientemente su participación en el musical estadounidense No Te Olvides, donde comparte créditos con Xochitl Gomez.

La adquisición también confirma el interés de distribuidoras internacionales por el cine mexicano encabezado por figuras con reconocimiento global.

Maite mantiene una amplia presencia en mercados de habla hispana gracias a su trayectoria como actriz y cantante, así como al impacto internacional que conserva desde su etapa con RBD y por el alcance de sus producciones en plataformas digitales.