Maite Perroni llevará su ‘Belleza’ al mundo; Lionsgate distribuirá su nueva película fuera de América Latina

La película Belleza, protagonizada por Maite Perroni, tendrá alcance internacional, ya que Lionsgate cerró la compra de los derechos de distribución para televisión fuera de América Latina.
El acuerdo se anunció durante el mercado internacional de contenidos audiovisuales y amplía el alcance comercial de una producción mexicana antes incluso de su estreno en salas de cine.
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'Belleza', la nueva película de Maite Perroni
La nueva película de Maite Perroni representa el segundo largometraje de la directora mexicana Nadia Ayala y mezcla elementos de drama y comedia para contar la historia de una mujer que enfrenta las presiones sociales alrededor de la apariencia física, la autoestima y los estándares de belleza contemporáneos.
Además de Maite, el elenco de Belleza incluye a Giuseppe Gamba, Aleyda Gallardo, Hernán Mendoza y Verónica Langer.
La producción corre a cargo de Panorama Entertainment y ya había despertado interés entre compradores internacionales antes de concluir su recorrido comercial.
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Maite Perroni da un nuevo paso en su constante expansión actoral con ‘Belleza’
El acuerdo con Lionsgate contempla la distribución televisiva en mercados internacionales de Belleza, mientras que los derechos para América Latina permanecen fuera de la negociación.
La empresa estadounidense reforzó así su catálogo de producciones en español, un segmento que mantiene crecimiento entre plataformas y cadenas internacionales interesadas en contenido latinoamericano, según dio a conocer hoyThe Hollywood Reporter.
Para Maite Perroni, Belleza llega en un momento de expansión de su carrera fuera de las telenovelas y las series de streaming.
En los últimos años encabezó producciones como Oscuro deseo, una de las series en español más vistas de Netflix durante su estreno, además de participar en proyectos cinematográficos en México, España y Estados Unidos.
La adquisición también confirma el interés de distribuidoras internacionales por el cine mexicano encabezado por figuras con reconocimiento global.
Maite mantiene una amplia presencia en mercados de habla hispana gracias a su trayectoria como actriz y cantante, así como al impacto internacional que conserva desde su etapa con RBD y por el alcance de sus producciones en plataformas digitales.
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'Belleza' es un 'sueño' que Maite Perroni y la producción construyeron 'con mucho amor'
Tras confirmarse que Lionsgate distribuirá interncionalmente la película Belleza, Maite Perroni compartió con sus millones de seguidores su sentir al respecto de su nuevo proyecto cinematográfico.
La actriz dijo estar "muy feliz" de compartir con sus fans este nuevo proyecto que, según dijo, la tiene "profundamente emocionada".
"Han sido años de trabajo, aprendizaje y dedicación, y hoy comienza a materializarse un sueño que hemos construido con mucho amor. Ha sido un proceso muy enriquecedor ser parte de esta historia y hacer equipo con mujeres que admiro y respeto profundamente", escribió Maite en sus redes sociales.