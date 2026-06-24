Maite Perroni apoya a Andrés Tovar en su batalla legal contra Imagen Televisión: “La verdad y la justicia prevalecerán”

Maite Perroni respalda a Andrés Tovar en su batalla legal contra Imagen Televisión

Maite Perroni explicó que, durante más de dos años, su esposo Andrés Tovar intentó resolver la situación mediante el diálogo, pero al no encontrar una respuesta satisfactoria decidió acudir a las instancias legales correspondientes.

"Durante más de dos años, Andrés buscó una solución justa mediante el diálogo. Al no obtener respuesta, ejerció el derecho que la ley otorga a cualquier ciudadano para acudir ante la autoridad competente, por lo que presentó una demanda por la vía civil contra Imagen Televisión", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Andrés Tovar y Maite Perroni están felices. (Instagram/Maite Perroni)

La actriz recalcó que la denuncia penal por un supuesto fraude procesal surgió mucho tiempo después de iniciado el procedimiento civil: "Los hechos hablan por sí mismos; lo que comenzó como una controversia de naturaleza civil que involucra derechos de autor, hoy pretende presentarse ante las autoridades y la opinión pública como un asunto penal".

La actriz también hizo referencia a la reciente vinculación a proceso dictada por un juez de la Ciudad de México, aclarando que dicha determinación fue impugnada por la defensa de su esposo a través de los mecanismos legales correspondientes.

"Después de la vinculación a proceso dictada por un juez de la Ciudad de México, el equipo legal de Andrés combatió dicha determinación a través de los medios legales correspondientes, pero de ninguna manera significa que se haya cometido un delito".

Andrés Tovar y Maite Perroni. (Getty Images )

La cantante criticó además la forma en que algunos medios han abordado el caso: "Las portadas y titulares que circulan estos días hablan de cuestiones imaginarias, sin ningún sustento".

En su mensaje, Maite Perroni reconoció la complejidad de sostener una batalla legal contra una empresa con amplios recursos económicos, aunque aseguró que su esposo continuará defendiendo sus derechos.

Pese a ello, señaló que Andrés Tovar mantiene su confianza en las autoridades: "Andrés ha decidido seguir adelante por las vías legales, sin renunciar a la defensa de sus derechos. Confía en las instituciones encargadas de impartir justicia y en que los hechos serán analizados conforme a derecho, convencido de que la verdad y la justicia prevalecerán".

"También hemos solicitado la observancia de organizaciones nacionales e internacionales comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la libertad de creación y el acceso a la justicia", agregó.

Finalmente, hizo un llamado tanto a los medios de comunicación como a la opinión pública para analizar el caso con responsabilidad y evitar conclusiones basadas en especulaciones: "Las historias incompletas generan ruido. Los hechos, tarde o temprano, generan verdad", finalizó.