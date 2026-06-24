Maite Perroni se pronunció públicamente sobre el proceso judicial que enfrenta su esposo, el productor Andrés Tovar , con Imagen Televisión. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la actriz y cantante explicó que el origen del conflicto se encuentra en una controversia civil relacionada con derechos de autor y cuestionó que el caso haya sido presentado ante la opinión pública como si se tratara de un asunto penal.
Maite Perroni apoya a Andrés Tovar en su batalla legal contra Imagen Televisión: “La verdad y la justicia prevalecerán”
Maite Perroni respalda a Andrés Tovar en su batalla legal contra Imagen Televisión
Maite Perroni explicó que, durante más de dos años, su esposo Andrés Tovar intentó resolver la situación mediante el diálogo, pero al no encontrar una respuesta satisfactoria decidió acudir a las instancias legales correspondientes.
"Durante más de dos años, Andrés buscó una solución justa mediante el diálogo. Al no obtener respuesta, ejerció el derecho que la ley otorga a cualquier ciudadano para acudir ante la autoridad competente, por lo que presentó una demanda por la vía civil contra Imagen Televisión", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.
La actriz recalcó que la denuncia penal por un supuesto fraude procesal surgió mucho tiempo después de iniciado el procedimiento civil: "Los hechos hablan por sí mismos; lo que comenzó como una controversia de naturaleza civil que involucra derechos de autor, hoy pretende presentarse ante las autoridades y la opinión pública como un asunto penal".
La actriz también hizo referencia a la reciente vinculación a proceso dictada por un juez de la Ciudad de México, aclarando que dicha determinación fue impugnada por la defensa de su esposo a través de los mecanismos legales correspondientes.
"Después de la vinculación a proceso dictada por un juez de la Ciudad de México, el equipo legal de Andrés combatió dicha determinación a través de los medios legales correspondientes, pero de ninguna manera significa que se haya cometido un delito".
La cantante criticó además la forma en que algunos medios han abordado el caso: "Las portadas y titulares que circulan estos días hablan de cuestiones imaginarias, sin ningún sustento".
En su mensaje, Maite Perroni reconoció la complejidad de sostener una batalla legal contra una empresa con amplios recursos económicos, aunque aseguró que su esposo continuará defendiendo sus derechos.
Pese a ello, señaló que Andrés Tovar mantiene su confianza en las autoridades: "Andrés ha decidido seguir adelante por las vías legales, sin renunciar a la defensa de sus derechos. Confía en las instituciones encargadas de impartir justicia y en que los hechos serán analizados conforme a derecho, convencido de que la verdad y la justicia prevalecerán".
"También hemos solicitado la observancia de organizaciones nacionales e internacionales comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la libertad de creación y el acceso a la justicia", agregó.
Finalmente, hizo un llamado tanto a los medios de comunicación como a la opinión pública para analizar el caso con responsabilidad y evitar conclusiones basadas en especulaciones: "Las historias incompletas generan ruido. Los hechos, tarde o temprano, generan verdad", finalizó.
Maite Perroni defiende Andrés Tovar de las acusaciones por presunto fraude
Maite Perroni ya había manifestado públicamente su apoyo a Andrés Tovar hace unos días, cuando concedió una entrevista exclusiva para Quién para hablar por primera vez sobre el proceso judicial que enfrenta su esposo a raíz de la disputa legal que mantiene con Imagen Televisión.
El productor fue vinculado a proceso tras una denuncia presentada por la televisora relacionada con un presunto fraude por 150 millones de pesos, acusación que él ha rechazado. Tovar sostiene que el caso deriva de una demanda civil que interpuso para reclamar derechos de autor y pagos pendientes por su trabajo en programas como Sale el sol y Acércate a Rocío.
En la entrevista, la exintegrante de RBD destacó la trayectoria profesional de su esposo y lamentó la situación que atraviesa actualmente.
“Lo he visto construir una carrera exitosa y sólida a base de disciplina, entrega, esfuerzo y determinación. Es un hombre que da todo de sí, que no sabe hacer las cosas a medias. Siempre he admirado la capacidad que tiene de ser un líder humano y apasionado, que da todo por sus proyectos y por su equipo de trabajo”.
Perroni también cuestionó que una disputa relacionada con derechos laborales y de autor haya derivado en una acusación penal: “Es una pena lo que está pasando con Imagen Televisión. ¿En qué momento defender tu trabajo y tus derechos se convierte en un delito, en vez de reconocer y valorar que, con su trabajo y los resultados alcanzados en su momento, ayudó al posicionamiento del canal?”
La actriz explicó que tanto ella como Tovar han enfrentado este proceso con unión y confianza, aunque reconoció que no ha sido una etapa sencilla.
“Desde que inició este proceso, lo hemos vivido como familia con mucha unión, confianza y convicción. No ha sido fácil, pero nunca dejaré de recordarle quién es cuando las circunstancias externas intentan definirlo”
Para Perroni, la situación ha servido para reafirmar la fortaleza de su relación y del proyecto de vida que han construido juntos.
“Esta experiencia nos reafirma, una vez más, como familia y como pareja, que la decisión que hemos tomado de ser ese equipo inquebrantable ha rendido frutos y que, al día de hoy, nada de esto nos mueve ni nos tumba”.
Finalmente, La cantante destacó el apoyo que han recibido de familiares y amigos cercanos durante el proceso: “Seguiremos caminando juntos esta vida, tomados de la mano y abrazados, llenos de todo el amor de las personas que nos han acompañado; con una red de apoyo y contención hermosa que nos sostiene, que nos acompaña, que nos ama y que nos hace sentir profundamente privilegiados y honrados”.