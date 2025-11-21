Maite Perroni alzó la voz para poner un alto a los comentarios sobre su cuerpo y su peso. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un honesto y profundo discurso en el que también reflexionó sobre la aceptación en tiempos de redes sociales y los procesos personales por los que ha pasado.
Maite Perroni responde contundente tras violencia digital por su peso
Maite Perroni, una de las caras favoritas del público mexicano, ha enfrentado una comentarios y agresiones respecto a su peso, por lo que tomó la oportunidad de enfrentar la situación con mucha valentía.
“Hola, soy Maite Perroni. Peso 72 kilos, y eso que no me han visto cuando pesaba 94. Nunca pensé que el tema de mi peso se volvería un tema tan relevante, mucho menos cuando en el mundo y en nuestro país evidentemente están pasando cosas que sí son importantes”, comenzó la actriz.
"Mientras algunas personas están ocupadas en analizar mi cuerpo como si se tratara de dar un informe financiero, yo estoy viviendo mi presente. Estoy ocupada criando a mi hija, estoy viviendo mi vida real", dijo a la cámara.
Pero esta situación le dio perspectiva sobre las formas en las que uno puede actuar cuando se encuentra ante los ataques de miles de personas en internet: victimizarse, no decir nada, o abrir una conversación. Escogió la tercera.
No sólo se defendió, sino que visibilizó un problema que comparten las mujeres alrededor del mundo, la presión social sobre los cuerpos y estereotipos que dictan la manera en la que una mujer debe vestirse y afecta la forma en la que se mira a sí misma.
Maite Perroni habla sobre la autoceptación
La actriz compartió que su poder hoy radica en aceptar cada etapa de su vida, honrar los procesos que la han transformado y reconocer que cada cuerpo cuenta una historia. El suyo le ha permitido dar vida, cambiar, evolucionar y seguir adelante.
"Vamos cambiando y vamos envejeciendo. Y yo por eso hoy decido abrazar mi cuerpo y agradecerle por haberme traído hasta aquí, por darme la fuerza para dar vida y poder atravesar todos los procesos y cambios y transformaciones que eso conlleva. Y eso me hace hoy sentirme mucho más real y más feliz", dijo.
Para la actriz, cerrar esta etapa significa seguir sanando para dejar narrativas que no le pertenecen y vivir con gratitud.
La intérprete de "Tú y Yo" desarmó todas las críticas con su acercamiento positivo a los cambios físicos, normales en cualquiera. De acuerdo a Maite, el verdadero valor personal no nace de la mirada ajena, sino del amor propio y la autenticidad con la que se decide vivir. Y mientras el mundo busca defectos en su imagen, ella "seguirá sanando, aceptando sus cambios, viviendo su vida con mucho amor y agradecimiento", como mencionó en su video.