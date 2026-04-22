Maite Perroni confiesa cómo se sobrepuso a la violencia digital y las críticas a su físico

Maite Perroni responde a críticas por su físico

La actriz Maite Perroni reveló en el podcast de su excompañero de RBD, Cristian Chávez, varios detalles de la violencia digital que sufrió por su físico.

Maite Perroni (Instagram)

“Empecé a ver cómo toda esta conversación iba dirigida hacia mi aspecto físico, hacia mi peso. Obviamente en ese momento me molestó, me sentí incómoda, me molestó, me provocó cosas”, confesó.

La cantante no se quedó callada y, motivada por su esposo, el productor Andrés Tobar, decidió enfrentar públicamente los ataques, marcando un límite claro ante lo que calificó como violencia digital.

Maite Perroni (Getty Images)

“Y entonces ahí viene esto de adentro cuando dices: ‘Basta’. Porque yo sí creo que el respeto es muy importante y porque también creo que nadie tiene por qué vivir esta violencia digital. Y no solamente con respecto a tu apariencia física, también con muchas otras áreas de tu vida”, afirmó.