Maite Perroni rompió el silencio y lanzó un mensaje contundente tras convertirse en blanco de críticas en redes sociales por su físico. Durante su participación en el podcast de Christian Chávez, la actriz y cantante habló del impacto que tuvieron estos comentarios y cómo se decidió por poner un alto.
Maite Perroni confiesa cómo se sobrepuso a la violencia digital y las críticas a su físico
Maite Perroni responde a críticas por su físico
La actriz Maite Perroni reveló en el podcast de su excompañero de RBD, Cristian Chávez, varios detalles de la violencia digital que sufrió por su físico.
“Empecé a ver cómo toda esta conversación iba dirigida hacia mi aspecto físico, hacia mi peso. Obviamente en ese momento me molestó, me sentí incómoda, me molestó, me provocó cosas”, confesó.
La cantante no se quedó callada y, motivada por su esposo, el productor Andrés Tobar, decidió enfrentar públicamente los ataques, marcando un límite claro ante lo que calificó como violencia digital.
“Y entonces ahí viene esto de adentro cuando dices: ‘Basta’. Porque yo sí creo que el respeto es muy importante y porque también creo que nadie tiene por qué vivir esta violencia digital. Y no solamente con respecto a tu apariencia física, también con muchas otras áreas de tu vida”, afirmó.
Maite Perroni alza la voz contra la presión social
En medio de la polémica, Maite Perroni dejó claro que nunca ha construido su carrera a partir de un estándar físico y ha rechazado las expectativas impuestas sobre su imagen.
“Nunca, tampoco fui una persona que vendiera una imagen específica, ni estética, fui siempre normal. Y tampoco tengo por qué avergonzarme ni esconderme de nadie porque tampoco me la estoy pasando mal, porque estoy muy feliz con mi vida”, recalcó.
La actriz también reveló detalles sobre su cambio físico: señaló que comenzó tras grabar una serie en 2021 y que se intensificó durante su embarazo, etapa en la que enfrentó preeclampsia.
“Cuando vuelvo a España yo ya tenía 8 kilos más en un mes. El día que nació Lía yo pesaba 93 kilos con 700 gramos. Y entonces en ese momento yo decía: ‘Ok, ya está, es lo que es’”, relató.
Lejos de quedarse en lo personal, Perroni lanzó una crítica directa a la presión social que enfrentan miles de personas por su apariencia, dejando claro que el problema va más allá de su caso.
“Mi análisis concluía en: No se trata de mí, no se trata de si Mayte está gorda o no. Se trata de que visualicemos estas presiones sociales que existen y el cómo tantas personas nos vemos identificadas”, concluyó.