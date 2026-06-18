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Belleza

Así fue el espectacular beauty look de Anitta en el Mundial 2026, obra del maquillista mexicano Luis Torres

Anitta llevó uno de nuestros beauty looks favoritos de la inauguración del Mundial 2026, con maquillaje realizado por el mexicano Luis Torres.
jue 18 junio 2026 02:16 PM
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Una piel luminosa, con blush y mirada de alto impacto para un evento de talla mundial. (via Instagram (@ltorresbeauty))

La cantante brasileña Anitta fue una de las estrellas de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Los Ángeles. Detrás de su maquillaje estuvo el talento del mexicano Luis Torres, quien volvió a demostrar por qué es uno de los artistas de belleza más solicitados por las celebridades.

La inauguración del Mundial 2026 reunió a algunas de las figuras más importantes de la música internacional, entre ellas Anitta, quien dominó el escenario tras interpretar uno de los temas oficiales del torneo junto a otros artistas y aunque su presentación fue un éxito hay otro detalle que llamó mucho la atención: su beauty look. Un conjunto que combinaba una piel luminosa, una mirada definida y un acabado impecable que lleva el sello del mexicano, Luis Torres.

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Luis Torres, el mexicano detrás del maquillaje de Anitta

Si algo quedó claro durante la ceremonia es que el talento mexicano sigue conquistando escenarios internacionales. A través de sus redes sociales, Luis Torres compartió imágenes del proceso y confirmó que fue el creativo detrás del maquillaje de Anitta para esta importante presentación del mundial.

No es la primera vez que el maquillista trabaja con la cantante. Su relación profesional lleva muchos años y ha incluido momentos tan icónicos como la Met Gala, donde también se encargó de su glam. Con cada colaboración, Torres reafirma su lugar como uno de los beauty experts latinos más relevantes de la industria de la belleza a nivel internacional.

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Anitta, la latina que sabe aprovechar su belleza y llevarla a otro nivel. (Vía Instagram (@hm))

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Un look a la altura del escenario mundialista

Para la presentación, Anitta apostó por una piel luminosa, smokey eyes y un lip combo que acompañaron a la perfección su impactante outfit. El resultado fue un beauty look a la altura de uno de los escenarios más importantes del año.

(Obligatorio)
Anitta compartiendo el escenario internacional más grande de todos los tiempos, con un talento acompañado de un glam espectacular que, sin duda, pone en alto a los latinos (vía Instagram (@anittaonlinebr_))

Y es que si alguien sabe llevar el glam latino a otro nivel, es Anitta. Todo, desde el maquillaje hasta el peinado, se sintió en perfecta sintonía con la magnitud del evento. Sin excesos, pero imposible de ignorar, el look confirmó por qué la cantante brasileña sigue siendo una de las latinas que mejor entiende cómo hacer que las tendencias trabajen a su favor.

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Anitta Maquillaje

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