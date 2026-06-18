Así fue el espectacular beauty look de Anitta en el Mundial 2026, obra del maquillista mexicano Luis Torres

La cantante brasileña Anitta fue una de las estrellas de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Los Ángeles. Detrás de su maquillaje estuvo el talento del mexicano Luis Torres, quien volvió a demostrar por qué es uno de los artistas de belleza más solicitados por las celebridades.

La inauguración del Mundial 2026 reunió a algunas de las figuras más importantes de la música internacional, entre ellas Anitta, quien dominó el escenario tras interpretar uno de los temas oficiales del torneo junto a otros artistas y aunque su presentación fue un éxito hay otro detalle que llamó mucho la atención: su beauty look. Un conjunto que combinaba una piel luminosa, una mirada definida y un acabado impecable que lleva el sello del mexicano, Luis Torres.