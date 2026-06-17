¿Quién es Luca Zidane? El hijo de Zinedine Zidane que debutó en el Mundial 2026 con goleada de Messi y una máscara

¿Quién es Luca Zidane? El guapo hijo de Zinedine Zidane

Luca Zidane es el segundo de los cuatro hijos que tuvo Zinedine Zidane con su esposa Veronique Fernández. A sus 28 años, el portero vive el momento más importante de su carrera con la selección de Argelia en el Mundial 2026, aunque su debut quedó marcado por la derrota 3-0 ante Argentina y por una imagen que llamó la atención: una máscara negra cubriendo parte de su cara.

Luca Zidane (Valerio Pennicino/Getty Images)

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, donde llegó a debutar con el primer equipo bajo las órdenes de su papá, Luca nunca ha buscado vivir de la fama de Zizou, como también es conocido Zinadine.

Luca Zidane

Tras pasar por Racing Santander, Rayo Vallecano y Eibar, Luca encontró estabilidad en el Granada, club en el que se consolidó como titular y desde donde dio el salto a la selección argelina.

¿Por qué Luca Zidane juega con Argelia?

Aunque nació en Marsella y defendió a Francia en categorías juveniles, Luca decidió representar a Argelia, país de origen de sus abuelos paternos. El arquero obtuvo la nacionalidad argelina en 2024 y, un año después, recibió su primera convocatoria con la selección africana.

Luca Zidane (MICHAEL STEELE/Getty Images via AFP)

La decisión fue vista como una forma de honrar las raíces familiares de Zinedine Zidane, cuyos padres emigraron de Argelia a Francia antes de su nacimiento. Para Luca, vestir esa camiseta representa una oportunidad única de construir una identidad propia y alejarse de las inevitables comparaciones con el campeón del mundo de 1998.