Natalie Portman presume su primera foto embarazada desde París

En la imagen, Portman aparece sonriendo mientras posa de manera relajada y natural junto a su mamá y frente a la exposición dedicada a la artista sueca Hilma af Klint. Vestida con un look casual, la ganadora del Oscar mostró una avanzada pancita de embarazo que confirma que atraviesa ya casi cinco meses de gestación.

Junto a la publicación, la actriz dedicó un emotivo mensaje a su madre y habló sobre la importancia de la maternidad en su vida.

"La mayor suerte de mi vida fue nacer de mi madre. Es la persona más atenta, cariñosa, interesante, talentosa, generosa, divertida y alegre que conozco. ¡Feliz Día de la Madre para ella y para todas las madres increíbles!", compartiño.

"Además, no podría imaginar una mejor manera de pasar el día que en la exposición de Hilma af Klimt en el Grand Palais, ¡la madre de la abstracción, el espiritualismo y el ocultismo! Si estás en París, es una visita obligada", escribió Natalie Portman para también recomendó visitar la exposición de Hilma af Klint en el Grand Palais de París.